CoopVoce, sorpresa EVO 10: la nuova offerta costa 4 euro al mese

È ufficiale ormai da qualche settimana il lancio della nuova offerta di CoopVoce che sconvolge il mondo dei virtuali. Disponibile in pianta stabile sul sito del gestore con un prezzo ottimo c’è la nuova EVO 10, una promo che fa del risparmio il suo punto di forza.

Sottoscrivere una nuova offerta di questo tipo garantisce infatti un dispendio minimo di soldi e un buon corrispettivo in termini di contenuti. CoopVoce ha voluto attuare una nuova strategia che esula da quella solita: l’obiettivo è raccogliere nuovi utenti appartenenti ad una fascia spesso trascurata.

Chi ama avere tutto senza eccedere infatti ricorrentemente non trova la promozione mobile che fa al caso suo. Questo è il motivo per cui nasce la nuova EVO 10 di CoopVoce, che infatti con il suo prezzo mensile garantisce risparmio e versatilità.

CoopVoce ha trovato la soluzione: le migliori offerte accolgono la EVO 10

Andando direttamente sul sito ufficiale del celebre gestore virtuale, si può avere una panoramica generale della EVO 10. L’offerta mobile che è stata ufficializzata proprio con l’inizio del mese di marzo Mette a disposizione minuti, messaggi e giga per la navigazione in Internet.

Il vero selling-point è, manco a dirlo, il prezzo mensile: con soli 4,90 € tutti possono averla e senza pagare il costo di attivazione. Ma quali sono i contenuti al suo interno?

Si parte innanzitutto con i minuti senza limiti utili per telefonare qualsiasi gestore sia sul fisso che sul mobile. Ci sono anche 1000 messaggi da inviare a chiunque e infine un totale totale di 10 giga in 4G per navigare sul web liberamente. Il prezzo, come si può apprendere nelle righe precedenti, è bassissimo e dura per sempre.

CoopVoce inoltre fornisce un gran regalo a tutti coloro che la sottoscrivono, lasciandogli il primo mese totalmente gratis. Il primo pagamento andrà fatto a partire dal secondo mese in poi.