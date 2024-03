Ogni anno con l’uscita del nuovo modello del suo famoso dispositivo, Apple implementa sempre più funzioni che possano essere accolte con entusiasmo dagli affezionati utenti e che possano migliorarne l’esperienza.

L’azienda di Cupertino durante l’anno vende circa 234,6 milioni di iPhone in tutto il mondo, eppure non tutti gli utenti sono in grado di sfruttare a pieno le funzioni presenti sul dispositivo e sul suo sistema operativo.

Spesso infatti si decide di acquistare un iPhone per moda o perché ce l’hanno tutti, senza sfruttarne a pieno le potenzialità, che sono davvero tante e di diverso tipo.

Quasi tutti conoscono le funzioni principali di iPhone ma in pochi utilizzano la caratteristica di cui parleremo in quest’articolo.

La funzione in questione è Condivisione in famiglia, ed è davvero estremamente utile, soprattutto se si hanno dei bambini piccoli.

Condivisione in famiglia su iPhone, come utilizzarla?

La funzione Condivisione in famiglia è davvero incredibilmente utile, anche se ancora poco utilizzata. Sbarcata con iOS 8 nel 2014, è indispensabile se in casa si hanno dei bambini.

Infatti Condivisione in famiglia serve a creare un gruppo in cui sono presenti tutti i membri della famiglia, con cui condividere acquisti e servizi.

Grazie a questo ambiente digitale famigliare sarà possibile condividere gli account di Apple Music, Apple Arcade, iCloud+ e molti altri con i propri famigliari, condividere contenuti multimediali, calendari e promemoria.

Inoltre permette ai genitori di avere dei controlli parentali sui propri figli, limitando gli acquisti sullo store e il tempo di utilizzo dello smartphone, oltre alla localizzazione dei dispositivi di tutta la famiglia.

Per creare un gruppo famiglia ti basterà accedere alle Impostazioni, cliccare sulla prima voce in alto con il tuo nome e successivamente su In famiglia. Una volta aperta la schermata potrai scegliere chi invitare tra i tuoi contatti e creare anche degli account per i bambini.