Kena Mobile, PROBLEMI gravi in corso con i rinnovi delle offerte

Non sembra un momento particolarmente felice per il celebre gestore virtuale Kena Mobile. Secondo quanto si apprende dal web e dai canali ufficiali dell’azienda, sono molti gli utenti che stanno sollevando le loro rimostranze a causa di un problema.

A quanto pare ci sono tante lamentele anche sul profilo Facebook di Kena, dove gli utenti segnalano il mancato rinnovo della loro offerta mobile. Il problema è chiaro: diverse persone si sono ritrovate sprovviste di minuti, messaggi e giga sebbene il credito della loro scheda SIM fosse sufficiente a coprire il costo di un rinnovo.

Di fronte ad una situazione che in nessun modo avrebbe il diritto di negare il rinnovo dell’offerta mobile, sono partite delle critiche verso Kena Mobile. Si tratta di un’anomalia sopraggiunta improvvisamente alla quale il reparto tecnico sta cercando di far fronte in queste ore. L’azienda è dunque a conoscenza del problema e sta facendo di tutto per risolverlo il prima possibile.

Kena Mobile: tante segnalazioni e utenti imbestialiti, il problema del mancato rinnovo

Nuove informazioni sono pervenute mediante l’assistenza tramite Facebook, direttamente sulla pagina ufficiale Kena. Il gestore ha fatto sapere, dopo le tantissime segnalazioni, che non c’è molto da fare in questo momento se non pazientare e attendere che i tecnici risolvano il problema. Gli assistenti si sono premurati di rispondere ad ogni utente in maniera singola.

Purtroppo il problema è abbastanza grave in quanto le persone, dopo il mancato rinnovo della loro offerta, si sono ritrovate a chiamare, inviare messaggi e navigare sul web con un costo tariffato a consumo.

Non ci dovrebbero essere problemi però sotto questo punto di vista in quanto Kena ha già rassicurato gli utenti. Dovrebbe infatti essere disposto il riaccredito del credito speso. La situazione è già in corso da diverse ore, per cui ci si auspica che ben presto il problema venga risolto definitivamente.