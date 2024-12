Apple ha annunciato che il suo visore Vision Pro sarà compatibile con i controller DualSense di PS5. Questa mossa amplia le possibilità d’uso del dispositivo, mirando a migliorare l’esperienza di gioco e di interazione nella realtà aumentata. L’integrazione con i controller, tra cui il popolare DualSense, promette di arricchire l’ecosistema di Vision Pro, già noto per la sua avanzata tecnologia.

Il supporto di Apple per i controller Sony nel Vision Pro

L’OEM di Cuperrtino ha confermato che il visore Vision Pro supporterà i controller Sony, compreso il DualSense di PlayStation 5. Questo aggiornamento, previsto entro la fine dell’anno, rappresenta un passo importante per il terminale next-gen della mela, che potrà così offrire un’esperienza di gioco più immersiva. La compatibilità con i controller esterni garantisce agli utenti di avere un controllo più preciso durante l’interazione con il visore, estendendo le sue potenzialità nel campo della realtà aumentata.

Il Vision Pro di Apple è stato progettato principalmente per applicazioni di realtà aumentata (AR) e virtuale. Fino a oggi, il controllo del device è stato basato su gesti e comandi vocali, ma con l’introduzione dei controller Sony, i consumatori avranno la possibilità di interagire con il visore in modo più fisico. Il supporto per il DualSense porterà funzionalità avanzate come il feedback tattile e i grilletti adattivi, che amplificheranno l’esperienza di gioco e la realtà simulata.

L’integrazione con i controller Sony apre la strada a nuove opportunità per il gaming su Vision Pro. Grazie alla compatibilità con il DualSense, il wearable più esclusivo del mercato diventa un candidato interessante anche per gli appassionati di giochi, offrendo esperienze più fluide e realistiche. La risposta tattile e la possibilità di utilizzare un controller familiare daranno ai giocatori un maggiore senso di immersione, migliorando l’interazione con i contenuti in realtà virtuale e aumentata.

Con il Vision Pro, l’OEM di Tim Cook punta a entrare nel mercato del metaverso, un ambito in crescita che coinvolge applicazioni immersive e realtà virtuale. La compatibilità con accessori e periferiche esterne come i joypad rappresenta una strategia per rendere il visore più versatile e aperto alle esigenze di un pubblico variegato.