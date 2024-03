Apple Watch Series 9 è per molti uno dei migliori smartwatch in circolazione, un dispositivo che punta ad integrare al proprio interno tutto ciò che l’utente ha mai desiderato, richiedendo in cambio un esborso non propriamente economico.

Sul mercato si possono trovare varie varianti dello stesso terminale, nel caso della nostra promozione parliamo di un prodotto con diagonale da 45 millimetri e chip GPS integrato, il che sta a significare che da un lato si tratta del dispositivo con il quadrante più grande, dall’altro non è in grado di collegarsi alla rete senza l’ausilio dello smartphone stesso.

Apple Watch Series 9: offerta da non credere valida oggi

Lo smartwatch top di gamma di Apple, secondo solamente al Watch Ultra, ma parliamo comunque di una soluzione completamente differente, viene commercializzato ad un valore di listino di 489 euro. Come ben sappiamo, sfortunatamente, il poter accedere a riduzioni di prezzo sui prodotti dell’azienda di Cupertino è cosa molto rara, per questo motivo apprezziamo fortemente la scelta di Amazon di abbassare il prezzo di vendita del modello oggetto dell’articolo di circa 80 euro, fino ad arrivare al valore finale di soli 419 euro. Premete qui per acquistarlo.

Coloro che lo sceglieranno potranno avere in cambio un cinturino in silicone, di colorazione mezzanotte, perfettamente allineato con il colore della scocca stessa, nella misurazione M/L. Fate attenzione alla scelta che farete inizialmente, poiché spetterà a voi andare a scegliere la misura più adatta alle vostre esigenze. Per il resto le specifiche tecniche sono pressoché invariate rispetto a ciò che siamo abituati a vedere, mentre su Amazon potete trovare anche altri 5 colori differenti, così da riuscire ad adattare il device direttamente alle vostre esigenze. La garanzia ha al solito durata di 2 anni dalla data effettiva d’acquisto del prodotto.