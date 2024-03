A quanto pare la nota azienda di Elon Musk sta pensando a un nuovo grande progetto che prevede dei cambiamenti radicali e indelebili, sembra infatti che sia alla ricerca di un nuovo senior manager per riuscire inizialmente a ridurre al minimo la necessità di assistenza per i veicoli Tesla per poi arrivare al cosiddetto “Zero service” ovvero la totale assenza di necessità di ricorrere alla manutenzione e all’assistenza per i veicoli venduti dall’azienda.

Nessun servizio

In passato durante l’enorme crescita della flotta di vetture targata Tesla, il servizio di assistenza non era in grado di reggere l’apporto di Auto da dover trattare, dal momento che la crescita superava la capacità di quest’ultimo, ora però il tutto si è stabilizzato e Elon Musk sta pensando di procedere a migliorare talmente tanto l’affidabilità dei propri veicoli da non dover rendere più necessaria la presenza di un servizio di assistenza, secondo il patron di Tesla infatti il miglior servizio è nessun servizio.

Di conseguenza ecco che è nata la figura del senior manager, quest’ultimo avrà il compito di identificare quelle cause che portano alla necessità di usufruire di un servizio di assistenza per poterle eliminare, tutto ciò imbastendo una strategia di collaborazione con le varie divisioni dell’azienda per poter risolvere tutti i possibili problemi sia a livello hardware che a livello software.

Stando a quanto è emerso non si tratterebbe di un taglio secco alla presenza di un servizio di assistenza, bensì di una riduzione graduale che porterà poi negli anni al suo completo azzeramento, sfruttando gli intrinseci vantaggi della tecnologia elettrica che dal punto di vista meccanico è molto più semplice e meno problematica.

Ovviamente si tratta di una strategia che porterà solo ed unicamente vantaggi all’utente finale dal momento che avere un’auto che non soffre di guasti e dunque non necessita di assistenza ridurrà ovviamente i costi del mantenimento della vettura stessa.