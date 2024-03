Ci stiamo avvicinando alla fine di questo mese e l’operatore telefonico virtuale Kena Mobile sta continuando a proporre una valanga di offerte di rete mobile davvero sensazionali ed estremamente convenienti. Vi è l’imbarazzo della scelta e sono tutte a basso costo. Per alcune di queste offerte, poi, l’operatore offre anche il primo rinnovo gratuitamente. Vediamo qui di seguito le offerte più interessanti del momento.

Kena Mobile, le ultime offerte del monitor più convenienti che mai

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale Kena Mobile sta continuando a proporre tante offerte di rete mobile estremamente convenienti. Come già detto, per alcune di queste l’operatore sta offrendo anche il primo rinnovo gratuitamente. Ci stiamo riferendo in particolare all’offerta mobile denominata Kena 5,99 100 GB.

Quest’ultima, come suggerisce anche il nome, arriva ad includere ogni mese fino a 100 GB di traffico dati validi per navigare con connettività 4G. Oltre a questo, l’offerta include poi anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 SMS verso tutti i numeri. Il costo è davvero conveniente, dato che sarà necessario pagare soltanto 5,99 euro al mese. Come già detto, poi, il primo rinnovo lo offre Kena Mobile.

Per tutti coloro che decideranno di attivare il metodo di pagamento di Ricarica Automatica, saranno inoltre previsti anche 50 GB di traffico dati extra. Con l’offerta mobile Kena 6,99 130 GB, invece, gli utenti avranno a disposizione fino ad addirittura 130 GB di traffico dati, validi sempre per navigare con connettività 4G. Rimangono poi sempre inclusi minuti di chiamate senza limiti e fino a 200 SMS al mese. Il costo da sostenere in questo caso è di 6,99 euro al mese. Anche per questa offerta, l’operatore virtuale offrirà il primo rinnovo e anche il costo di attivazione sarà azzerato.

Ricordiamo comunque che sul sito ufficiale dell’operatore sono ancora disponibili tante altre offerte super fantastiche.