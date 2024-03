L’assistente vocale di iPhone ora come ora lo conosciamo tutti quanti, si tratta di Siri e ci consente di accedere a tantissime funzionalità con pochi semplici comandi da richiamare con un semplice “Hey, Siri“, ciò che dovreste sapere è che l’assistente può accedere all’app orologio e impostare una sveglia in pochi semplici passi senza che voi stiate a smanettarci per troppo tempo, come se non bastasse è presente un’intera suite di comandi preimpostati per la sua gestione.

Siri può dunque utilizzare l’app orologio presente in iOS e impostarla come preferite e come le ordinate, per farlo vi basterà infatti richiamare l’assistente vocale con “Hey, Siri” e poi dar seguito con il comando “Imposta una sveglia per…” specificando poi l’orario della sveglia che desiderate impostare, Siri poi farà tutto da sola.

Altri comandi

Ma non è tutto infatti non potete solo impostare una classica sveglia, potrete infatti impostare altri allarmi come ad esempio una sveglia ricorrente, la quale dunque suonerà tutti i giorni alla stessa ora, vi basterà ad esempio indicare a Siri: “Imposta una sveglia per tutti i giorni feriali alle 8:00“, se invece anche durante i festivi volete svegliarvi presto vi basterà non sottolineare la tipologia di giornata e indicare semplicemente tutti i giorni.

Se invece avete già impostato una sveglia ma vi rendete conto che volete cambiare orario anche in questo caso vi basterà richiamare Siri e chiederglielo: “cambia la mia sveglia delle 7:00 con una sveglia alle 8:00“.

Ovviamente le frasi da utilizzare non sono stagne, potete chiedere quello che volete purchè sia fattibile per l’assistente, dunque potete modificare, invertire, cambiare orario e giornate, tutto quello che vi pare, l’importante è che Siri abbia modo di farlo altrimenti vi risponderà che non è possibile molto semplicemente.

Dunque ora che lo sapete prima di andare a dormire vi basterà semplicemente usare le parole se siete troppo stanchi per utilizzare le dita per impostare la sveglia che desiderate.