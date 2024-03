Il nuovo Honor Magic 6 Ultimate è il nuovissimo flagship del produttore cinese. Presentato durante un evento dedicato in madrepatria, il nuovo device top di gamma arriva con l’obiettivo di stupire. Grazie ad una scheda tecnica impressionante, lo smartphone non teme alcun rivale.

Inoltre, al fine di rendere ancora più esclusivo il flagship, è stata annunciata anche la versione RSR Porsche Design. La scheda tecnica tra i due device non varia molto e il modello nato dalla collaborazione con il brand di Stoccarda può contare su finiture estetiche dedicate e su maggiore RAM.

Partiamo dal display, dove troviamo un pannello POLED da 6.8 pollici realizzato da BOE e dotato di una risoluzione da 1.5K. Il produttore ha utilizzato un display di nuova generazione pensato per aumentare la longevità e ridurre i consumi.

Honor ha appena presentato Magic 6 Ultimate e RSR Porsche Design, i due nuovi flagship assoluti del brand cinese

BOE assicura una luminosità massima maggiore rispetto ai display OLED tradizionali, oltre ad una maggiore resistenza al fenomeno del burn-in. Inoltre, la vocazione alla multimedialità è particolarmente evidente grazie ad un refresh rate è variabile in un range compreso tra 1 e 120Hz a seconda dei contenuti riprodotti.

A garantire le performance di Honor Magic 6 Ultimate troviamo il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Il sistema potrà contare su 16 GB di memorie RAM di tipologia LPDDR5X (che diventano 24 nella versione RSR Porsche Design) e fino ad 1TB di memoria interna UFS 4.0.

Il comparto fotografico è completamente rinnovato e rappresenta uno dei più grandi cambiamenti introdotti da Honor. Il Magic 6 Ultimate potrà contare su un sensore Eagle Eye H9800, realizzato da OmniVision e dotato di una apertura 1/1,3″.

Le foto scattate con questa ottica si preannunciano estremamente interessanti. Infatti, Honor Magic 6 Pro si è posizionato al primo posto nella speciale classifica fotografica di DXOMARK ma ci aspettiamo che la variante Ultimate possa fare molto meglio.

La batteria da 5.600 mAh supporta la ricarica rapida a 80W con il cavo e in modalità wireless a 66W. I colori disponibili al lancio sono rosa, nero o con una finitura in eco-pelle mentre la versione RSR Porsche Design è caratterizzata da una finitura in vetro.