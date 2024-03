La friggitrice ad aria è il piccolo elettrodomestico che gli utenti di tutto il mondo stanno cercando, per riuscire a godere di cotture senza grassi, o comunque con la minima aggiunta, pur mantenendo una qualità superiore al normale. I modelli attualmente presenti sul mercato sono tantissimi, tra questi spicca su Amazon il marchio Cosori, soluzione dall’eccellente rapporto qualità/prezzo.

Realizzata prevalentemente in plastica, ha una finitura opaca che non trattiene troppo le impronte, e risulta essere molto bella da vedere, essendo perfetta ad esempio da posizionare anche in una cucina a stampo moderno. Il sistema di controllo si concentra direttamente sulla parte superiore, è tutto touch, una scelta che denota l’avanzamento tecnologico del prodotto, ma allo stesso tempo tende a rendere la zona più sporca di quanto avremmo voluto vedere.

Friggitrice ad aria Cosori a basso costo

La friggitrice Cosori viene considerata come un dispositivo di fascia media, che crei la giusta contrapposizione tra i top di gamma, quali possono essere i modelli di casa Philips, e le soluzioni più economiche. Difatti il prodotto ha un prezzo consigliato di 129 euro, ridotto di circa il 32%, fino ad valore finale di soli 99 euro. L’acquisto è possibile a questo link.

All’interno della confezione è possibile trovare un libro di ricette molto fornito e completo, sul quale troverete ad attendervi ogni indicazione per il corretto funzionamento ed utilizzo del prodotto stesso, sfruttando gli oltre 9 programmi pre-impostati, per una potenza massima di 1500W. Buona parte delle parti che la compongono può essere lavata direttamente in lavastoviglie, la temperatura regolabile è tra 75 e 230 gradi centigradi, con una capacità del cestello di 4,7 litri.

Il prezzo indicato nell’articolo sarà valido ancora per pochi giorni, per questo motivo consigliamo caldamente di prendere rapidamente una decisione, in modo da evitare problematiche future di vario genere.