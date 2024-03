Nel mondo delle CPU ad alte prestazioni Intel è ovviamente il faro più luminoso grazie alla sua componentistica sempre affidabile e dalle prestazioni decisamente indiscutibili, sebbene AMD abbia assottigliato molto il gap con le sue ultime soluzioni Ryzen, il nome di Intel è ancora il preferito della maggior parte degli appassionati.

Ed ecco dunque che per rimarcare le gerarchie Intel ha presentato al mondo il nuovo Core i9-14900KS, processore di punta della famiglia Raptor Lake Refresh forte di 24 core e 32 thread, in grado di toccare addirittura i 6,2 Ghz da due P-core in carichi non troppo esigenti che tengono la CPU ancorata sotto i 70 °C.

Specifiche da top oltre il top

Sostanzialmente tra le mani abbiamo un processore standard che è stato selezionato per funzionare in modalità Thermal Velocity Boost per i P-core a 6,2 GHz, 200 MHz in più rispetto a un tradizionale 14900K.

Rispetto al modello non S cambia anche il valore di clock Turbo Boost Max 3.0, da 5,8 a 5,9 GHz, anche gli E-core subiscono un upgrade, diventando in grado di spingersi fino a 4,5 GHz rispetto ai 4,4 GHz del 14900K.

Trattandosi di una versione speciale ovviamente non sono tanti i modelli presenti in mercato, il cui prezzo di partenza consigliato è di 689 dollari a scanso di tassazioni particolari da aggiungere, la cosa interessante è che il prezzo è decisamente conveniente visto che i medesimi modelli delle generazioni precedenti costano di più, il Core i9-13900KS costa 10 dollari in più e il Core i9-12900KS con 16 core e clock fino a 5,5 GHz uscito il 5 aprile 2022 costa addirittura 50 dollari in più.

Intel la definisce la CPU più veloce del mondo mostrando dei test interni, ovviamente non sappiamo quanto questa affermazione sia reale, bisogna sempre tenere in considerazione la postazione di prova sulla quale viene testata, sicuramente le specifiche tecniche la candidano a pieno diritto a contendersi il titolo.