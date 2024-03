Nell’era dei social network che diffondono i nostri dati online e degli smartphone che fungono da contenitori virtuali della nostra vita quotidiana, proteggere attentamente le nostre informazioni personali è diventato essenziale per ogni utente connesso a Internet.

Ma come possiamo difendere la nostra privacy sui nostri PC?

La risposta è semplice: nascondendo le cartelle che contengono dati sensibili dagli sguardi indiscreti di chiunque si avvicini al nostro dispositivo. Che si tratti di un PC Windows o di un Mac, rendere invisibili le cartelle è un’operazione accessibile a tutti e rappresenta un passo fondamentale nella protezione della nostra privacy. Difendere le informazioni personali nell’epoca digitale richiede però un impegno continuo e la conoscenza di tutti gli strumenti a nostra disposizione.

Nascondere le cartelle su PC Windows

Per gli utenti Windows, il processo per rendere invisibile una cartella è estremamente semplice. Windows 10 e Windows 11, così come le versioni precedenti, offrono una funzionalità integrata che consente di nascondere facilmente qualsiasi cartella. Basta fare clic con il tasto destro sulla cartella desiderata, selezionare “Proprietà” e, nella scheda “Generale“, spuntare l’opzione “Nascosto“. Confermando con “Applica” e poi “OK“, la cartella diventerà invisibile.

Se successivamente si desidera accedere nuovamente a queste cartelle, Windows consente di abilitare facilmente la visualizzazione dei file nascosti attraverso il “Pannello di controllo“. Nella sezione “Aspetto e personalizzazione”, è sufficiente selezionare “Mostra cartelle e file nascosti” e applicare l’opzione “Visualizza cartelle, file e unità nascosti”.

Proteggi la tua privacy online

D’altro canto, gli utenti di PC Mac devono fare affidamento sul Terminale per nascondere le loro cartelle, un metodo che potrebbe sembrare intimidatorio per gli utenti meno esperti, ma che in realtà è altrettanto semplice. Per iniziare, è necessario aprire il Terminale, digitare “chflags hidden” seguito da uno spazio e trascinare la cartella all’interno del Terminale o digitare il percorso completo prima di premere Invio.

La cartella verrà immediatamente nascosta agli occhi di chiunque. Per renderla nuovamente visibile, basta utilizzare la combinazione di tasti shift+cmd per attivare la visualizzazione dei file nascosti nel Finder. Oltre a queste opportunità offerte direttamente dai nostri dispositivi, esistono anche metodi più sofisticati e sicuri.

Come la crittografia dei file o l’utilizzo di software dedicati alla privacy, nascondere le cartelle è un primo passo efficace, ma non si deve sottovalutare l’importanza di esplorare ulteriori strumenti di sicurezza per proteggere la nostra privacy digitale.