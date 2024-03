Ci sono tante app di emulatori Nintendo – e non solo – disponibili nel Play Store di Google. Quelli che emulano la console di Nintendo sono sicuramente i più amati dai nostalgici. Tuttavia, le recenti accuse reciproche tra Nintendo e alcuni grandi nomi sulla scena degli emulatori potrebbe portare a cambiamenti definitivi sui dispositivi Android.

L’obiettivo di Nintendo è attaccare Yuzu, un emulatore della console Switch ad alto profilo precedentemente disponibile sul Play Store. Per l’azienda Yuzu non fa altro che “facilitare la pirateria su scala globale”. Gli emulatori esistono in una zona grigia dal punto di vista legale e anche un leggero passo falso da parte di uno sviluppatore può essere visto come un incitamento alla pirateria. La piattaforma Yuzu è stata utilizzata per promuovere indirettamente versioni piratate di giochi ancora supportati da Nintendo Switch, condividendo fonti e mezzi per acquisire file su Discord. Un grande no dal punto di vista legale.

Nintendo contro gli emulatori per Android, Yuzu è solo l’inizio di una lunga lista

Sappiamo tutti quanto Nintendo possa essere felice di fare causa e come non vada d’accordo con gli sviluppatori di emulatori nel migliore dei casi, quindi era inevitabile. Le conseguenze hanno portato anche alla liquidazione di Citra, un emulatore 3DS che condivideva alcuni sviluppatori con Yuzu. È stata considerata un danno collaterale. La posizione di Nintendo è chiarissima: gli emulatori dovranno stare attenti d’ora in poi.

Gli emulatori del Gameboy come Myboy e John GBC sono scommesse abbastanza sicure, data la loro monetizzazione limitata e la loro condotta discreta, ma guardando la reazione dello sviluppatore Drastic Exophase, potrebbe non essere più così. Subito dopo la diffusione della notizia, l’app ha abbandonato il suo status premium sul Play Store. Allo stesso tempo, Davide Berra, lo sviluppatore delle app di emulazione Pizzaboy, ha pubblicato su Discord una dichiarazione che descriveva in dettaglio l’imminente rimozione sia degli emulatori portatili Nintendo premium che di quelli gratuiti, dicendo: “La mia famiglia viene prima di tutto”. Quindi, la strategia di Nintendo sta già avendo un impatto. Gli sviluppatori di queste app stanno facendo marcia indietro per paura di incontrare lo stesso destino di Yuzu.