La sicurezza digitale viene spesso sottovalutata e non presa abbastanza in considerazione. In realtà proteggere la propria privacy online è estremamente importante.

Al giorno d’oggi navigare sul web è davvero essenziale, e che sia per lavoro o per semplice svago passiamo quotidianamente una gran quantità di tempo online, dove lasciamo i nostri dati personali.

Grazie al progredire della tecnologia i nostri dati e le nostre informazioni, come quelle finanziarie, non sono assolutamente al sicuro e potrebbero essere sfruttata dalla cybercriminalità per danneggiare i nostri dispositivi o sottrarci del denaro dal nostro conto.

Le truffe causate da hacker pronti a sfruttare i nostri dati per il loro tornaconto personale sono ormai all’ordine del giorno e quello che possiamo fare è cercare in tutti i modi di aumentare la sicurezza attraverso dei piccoli e semplici passi.

Sicurezza digitale, aumentala con questi semplici passi

Vediamo quali sono i passi da seguire per migliorare la propria sicurezza digitale e proteggere la privacy da minacce da parte di terzi.

Il primo passo da seguire è sicuramente la protezione dalle reti aperte e non sicure: per farlo è necessario evitare di accedere alle reti Wi-Fi gratuite presenti all’interno di posti pubblici.

Il secondo passo è quello di scaricare un buon antivirus che riesca a proteggere tutti i dati personali. La versione base potrebbe essere utile ma sarebbe meglio prenderne una a pagamento.

Un altro punto molto importante e spesso sottovalutato è l’attenzione verso la scelta delle password. Evitare di scegliere chiavi di accesso troppo banali, brevi e composte da date significative che potrebbero essere hackerate in pochi minuti.

Il quarto passo è sicuramente quello di evitare di condividere le tue informazioni online come il numero del conto bancario o dei documenti, inviandole a terzi attraverso applicazioni non sicure.

Infine è necessario proteggere i propri profili social scegliendo di lasciarli chiusi e omettendo i dati personali non strettamente necessari.