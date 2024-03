Truffa phishing pericolosa, un messaggio svuota il conto

L’Italia è stata scelta ancora una volta dai truffatori per far diffondere un messaggio tramite e-mail. Questo, che non è altro che la solita truffa phishing che riesce a fregare tantissime persone, sta purtroppo avendo tanto seguito.

La truffa gira ancora: attenti al messaggio

“Ciao, non volevo distrarti, ma voglio davvero conoscerti meglio.

Su di me: ho 24 anni, mi chiamo Angela . Sono una ragazza giovane e cerco un uomo per una relazione occasionale, intimità e semplicemente buon sesso.

Adoro il BDSM e il sesso duro e se ti piace questo genere di cose allora siamo fatti l’uno per l’altro.

Se vuoi contattarmi, vai sul sito di incontri e lì troverai il mio profilo.

C’è il mio numero e foto più intime, ti aspetto =)

Ecco il mio profilo:”.

Subito dopo quest’ultima parola compare direttamente incollato un link che sembra essere effettivamente il profilo della ragazza. Ricordiamo ancora una volta che non esiste né il profilo in questione, né la ragazza che ne sta parlando. L’unico obiettivo di questo messaggio è quello di attrarre quanto più persone possibile a cliccare sul collegamento, così da compilare un form di finta iscrizione che avrà uno scopo ben preciso.

Con questo metodo infatti i malviventi daranno seguito alla truffa rubando dati personali e anche i dati delle carte di credito per coloro che crederanno di attivare un profilo con funzionalità premium.

Purtroppo sono davvero tante le segnalazioni che sono sopraggiunte in queste ultime ore e sono quindi tantissimi gli utenti ingannati. Il consiglio primario per evitare di finire in un tranello di questo genere è sicuramente quello di controllare l’indirizzo e-mail. Quando i veri siti di incontri inviano una qualsiasi newsletter o una mail di avviso, dopo la “@” c’è il loro nome. Nel caso di queste e-mail truffaldine invece figurerà un’accozzaglia di lettere a caso. L’altro indicatore è il pessimo italiano con cui il messaggio viene scritto.