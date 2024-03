Skoda: annuncio del Lancio del SUV Elettrico Elroq nel 2024

Skoda ha confermato l’arrivo imminente del suo nuovo SUV elettrico, l’Elroq, entro la fine dell’anno. Il modello segna l’inizio di una serie di nuovi veicoli a batteria che l’azienda porterà sul mercato nei prossimi anni. L’obiettivo è quello di creare alternative automobilistiche che soddisfino le crescenti esigenze di mobilità sostenibile. I dettagli sull’auto al momento sono ancora parecchio limitati.

Ciò che sappiamo è che l’Elroq avrà una lunghezza di circa 4,5 metri e si presenterà come l’erede elettrico della popolare Skoda Karoq. Il SUV adotterà il linguaggio di design “Modern Solid“, precedentemente introdotto sulla Vision 7S.

Le innovazioni Skoda entro nel 2025

La notizia del lancio dell’Elroq è stata accompagnata dalla dichiarazione di altre innovazioni previste nel 2025. Skoda ha annunciato il debutto della Skoda Epiq, un B-SUV elettrico con un’autonomia di oltre 400 km, che verrà proposto ad un prezzo base di circa 25.000 euro. Nello stesso anno la società applicherà anche un restyling dell’attuale Enyaq, inclusa la versione Coupé. Le news sono state condivise da Skoda durante la presentazione dei risultati finanziari del 2023, che hanno registrato un notevole successo per l’azienda.

Nel corso dell’anno, la società ha consegnato ben 866.800 veicoli ai clienti, registrando un aumento del 18,5% rispetto all’anno precedente. Soltanto il SUV elettrico Enyaq ha portato a una crescita del 52,1% su base annua. Il 2023 ha visto un fatturato di 26,5 miliardi di euro e un aumento dell’utile operativo del 182,3% in confronto al 2022, raggiungendo 1,8 miliardi di euro.

Oltre agli sforzi nel campo della produzione, Skoda ha investito notevolmente nella digitalizzazione dei servizi offerti ai clienti. Tra le aggiunte tecnologiche più significative, vi è l’introduzione del chatbot basato sull’intelligenza artificiale, ChatGPT, e l’implementazione di servizi digitali come Pay to Fuel, Pay to Park e Digital Certificate. La casa automobilistica procede a “ruote spiegate” verso la conquista della sua fetta di mercato nel settore elettrico con una strategia impressionante comprensiva di tecnologia, scelta e innovazione a tutto tondo. Con queste premesse, anche il 2024 potrebbe essere un anno estremamente fruttuoso.