Una serie di filiali della popolare catena di fast food McDonald’s in Giappone sono state costrette a chiudere a causa di un misterioso guasto alla rete. L’incidente ha causato disagi considerevoli per i clienti e sollevato domande sulla resistenza delle infrastrutture tecnologiche dinanzi le grandi richieste delle grandi catene alimentari.

Sulla pagina ufficiale di McDonald’s in Giappone, hanno spiegato che molte filiali della hanno interrotto temporaneamente le loro operazioni a livello nazionale a causa di problemi di sistema non specificati. L’avviso ha consigliato agli acquirenti di effettuare ordini direttamente al bancone anziché tramite i chioschi automatici o le applicazioni digitali.

Cosa è accaduto per far bloccare la rete di McDonald’s in Giappone

La gravità del problema è stata evidenziata dai dipendenti. Alcune filiali sono state costrette a chiudere completamente, indicando che il guasto potrebbe essere più esteso di quanto inizialmente previsto. L’impatto si è esteso anche a Taiwan, dove gli ordini telefonici e online sono stati sospesi a causa di problemi di manutenzione. Non sono stati segnalati problemi simili in Europa e negli Stati Uniti, quindi potete star tranquilli se proprio oggi volevate effettuare un ordine in app. La situazione, trattandosi di una grande azienda, ha però catturato l’attenzione delle principali testate giornalistiche. Un portavoce di McDonald’s Giappone ha dichiarato che al momento non è chiaro quando i sistemi saranno ripristinati, lasciando i clienti nell’incertezza riguardo alla durata dell’interruzione dei servizi.

L’incidente crea interrogativi sulla dipendenza delle grandi catene alimentari dalle reti informatiche e sull’efficacia dei loro piani di contingenza per gestire emergenze tecnologiche. I fast food, infatti, si affidano sempre più alla tecnologia per semplificare le operazioni e migliorare l’esperienza del cliente. McDonald’s riuscirà a gestire questa crisi? Quali saranno le misure che adotterà? Si attendono maggiori informazioni sulla questione. I clienti possono recarsi negli store fisici della catena, è vero, ma soprattutto in Giappone la tecnologia vince e questo indica che le perdite economiche saranno ingenti.