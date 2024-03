Il produttore tech Motorola sta lavorando all’arrivo di un nuovo smartphone di fascia media. Stiamo parlando in particolare del nuovo Motorola Edge 50 Fusion. Fino ad ora non conoscevamo nulla di questo dispositivo, ma ora il noto leaker Evan Blass ha rivelato i primi dettagli tecnici. Scopriamo qui di seguito i dettagli di questo nuovo dispositivo a marchio Motorola.

Motorola sta per annunciare il nuovo Motorola Edge 50 Fusion

Motorola si appresta ad annunciare il suo nuovo smartphone di fascia media, ovvero il prossimo Motorola Edge 50 Fusion. Come già accennato in apertura, ora possiamo scoprire qualche primo dettaglio tecnico grazie ad Evan Blass. Si tratta di un noto leaker piuttosto attendibile in questo settore.

Secondo quanto riportato, dal punto di vista estetico, il nuovo device di Motorola sarà disponibile in diverse colorazioni, fra cui Peacock Pink, Tidal Teal e Ballad Blue. Quest’ultima colorazione sembra che sarà disponibile con una backcover in simil pelle. Sempre sul retro, lo smartphone dovrebbe avere un sensore fotografico principale da 50 MP. Per quanto riguarda la parte frontale, qui dovrebbe esserci un display con tecnologia pOLED con una diagonale da 6.7 pollici.

Quest’ultimo sarà protetto da vetro Corning Gorilla Glass 5, mentre in alto sarà collocata una fotocamera anteriore da 32 MP. Le prestazioni dovrebbero essere affidate ad un soc Qualcomm, ovvero il soc Snapdragon 6 Gen 1. A supporto delle performance, dovrebbero esserci tagli di memoria con fino a 256 GB di storage interno. A detta di Evan Blass, il nuovo Motorola Edge 50 Fusion avrà la certificazione IP68 e una batteria con una capienza da 5000 mah con supporto alla ricarica rapida da 68W.

Per il momento questo è quello che il leaker Evan Blass ci ha rivelato su questo nuovo smartphone di fascia media di casa Motorola. Dovremo attendere il 3 aprile 2024 per scoprire se tutte queste informazioni saranno vere o meno, dato che l’azienda terrà un evento di presentazione ufficiale.