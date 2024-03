Nel mondo della telefonia ogni giorno assistiamo all’arrivo di tantissime promozioni pensate dagli operatori per conquistare i clienti e dunque accaparrarsi la fetta più grossa del mercato, tutto ciò è presente anche in Italia ed infatti il mercato vede la perenne lotta tra i vari operatori fisici o virtuali che a colpi di offerte cercano di convincere chi ha bisogno di un nuovo numero di telefono a passare dalla loro parte.

Uno degli operatori più conosciuti che nel corso della sua storia ha creato un piccolo impero telefonico e senza alcun dubbio Vodafone, l’operatore vestito di rosso infatti vanta una storia gloriosa fatta di promozioni e offerte che hanno soddisfatto milioni di utenti, ed ora a scanso delle voci inerenti la possibile acquisizione da parte di Fastweb, l’operatore rosso per il mese di marzo 2024 ha deciso di presentare una delle sue offerte più famose che ha conquistato tantissimi utenti, vediamola insieme.

Torna una promo molto famosa

Vodafone ha deciso di far tornare alla ribalta una nuova promo, la linea Silver, la quale è disponibile in due varianti, la prima Silver prevede ad un costo di 7,99 euro al mese, minuti e messaggi verso tutti senza alcun limite, mentre per quanto riguarda la connessione Internet, ci sono 100 giga in 4G.

La seconda invece prevede un prezzo di 9,99 euro al mese che però garantisce, a scanso di minuti ed SMS illimitati verso tutti, un incremento a 150Gb di traffico internet in 4G.

Come feature ausiliaria poi è presente la possibilità di attivare la ricarica automatica con SmartPay che garantirà a chi la usa un surplus di altri 50Gb sul traffico dati incluso, attenzione però, le offerte sono dedicate a chi effettua la portabilità da Iliad ed altri operatori virtuali, l’obbiettivo è ovviamente danneggiare la concorrenza in modo diretto per ristabilire le gerarchie nel mercato.