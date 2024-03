TIM ha lanciato una nuova iniziativa per ringraziare i suoi fedeli clienti di rete mobile. A partire dal 12 Marzo 2024, alcuni utenti selezionati riceveranno un regalo esclusivo, ovvero 3 mesi di accesso al servizio di streaming Disney+, completamente gratuiti.

L’offerta è disponibile presso i negozi TIM ed è riservata, come detto, ai clienti che utilizzano esclusivamente il servizio mobile dell’operatore. I fortunati clienti che aderiranno all’iniziativa avranno accesso alla versione Standard di Disney+. Quest’ultima comprende pubblicità durante la visione, streaming alla risoluzione Full HD, audio in formato 5.1 e stereo e la possibilità di guardare tutti i contenuti su due schermi contemporaneamente. Di solito, questo pacchetto viene offerto al costo di 5,99 euro al mese, ma attualmente è in promozione a 1,99 euro al mese per i primi 3 mesi.

Offerta TIM, come funziona?

Al termine del periodo promozionale offerto da TIM, l’abbonamento a Disney+ si disattiverà automaticamente senza alcun addebito per il cliente. Per poter iniziare ad usufruire della promo, gli utenti riceveranno un’email e un SMS con un link per la registrazione alla piattaforma Disney+. Potranno scegliere se creare un nuovo account o se associare la promo a un profilo già esistente.

Il servizio Disney+ è accessibile su una grande varietà di dispositivi, tra cui Smart TV, PC, Mac, smartphone, tablet e console di gioco. La piattaforma è integrata anche nel piano di TIMVISION, così che i clienti possano godere di un’esperienza fluida e senza interruzioni. Grazie a questo regalo avrete accesso ad innumerevoli contenuti, dall’universo Disney a Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic. Gli abbonati avranno a disposizione un’esperienza di intrattenimento senza precedenti.

In un momento in cui il consumo di contenuti digitali è sempre più diffuso, TIM dimostra ancora una volta la sua attenzione nei confronti dei suoi clienti. Un’opportunità unica di scoprire il vasto mondo di Disney+ gratuitamente per tre mesi.