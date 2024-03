L’intelligenza artificiale integrata all’interno dei nuovi Samsung Galaxy ha indubbiamente catturato fortemente l’interesse della community, per questo motivo l’azienda sudcoreana ha deciso di metter a disposizione una web app, il cui nome è Try Galaxy, con la quale avere la possibilità di testare Assistente Chat, Traduzione Live, Assistente Note, Assistente Foto e Cerchia e Cerca con Google.

L’aggiornamento prevede, oltre alla piena disponibilità dell’app anche per gli utenti con sistema operativo Android (prima era solo su iOS), anche di toccare con mano quella che potrebbe essere la scherma Home di un Galaxy S24. I tutorial aiuteranno gli utenti a muoversi perfettamente nell’interfaccia, con un widget nella seconda pagina a mostrare le funzioni più importanti dell’AI.

Try Galaxy: le funzioni accessibili

Come vi abbiamo già accennato, coloro che provvederanno ad installare il software potranno provare Traduzione Live, per avere le traduzioni in tempo reale e bidirezionali in 13 lingue, Assistente Note, per prendere appunti in modo semplice e immediato (con riassunti generati dall’IA stessa), Assistente Chat, per riuscire ad adattare il tono dei messaggi alle varie situazioni, Assistente Foto, utile soprattutto per riuscire ad ottenere lo scatto perfetto, utilizzando anche Modifica Generativa, finendo poi con Cerchia e Cerca con Google. Quest’ultima rappresenta la funzione più discussa ed apprezzata, che permetterà al singolo utente di disegnare il cerchio sullo schermo per cercare qualsiasi cosa su Google.

Sfruttando la stessa applicazione gli utenti potranno poi testare i temi Galaxy, ma anche i wallpaper, le immagini di sfondo e altro ancora, offerto generosamente da Galaxy S24 Ultra. Try Galaxy supporta 20 lingue che comprendono ben 120 paesi, ad oggi è stata scaricata circa 18 milioni di volte, dal giorno del lancio avvenuto nel corso del 2022. Come era facile immaginare, è una app completamente gratuita, ideata proprio per darvi la possibilità di toccare con mano le funzionalità AI di Samsung Galaxy.