Se vi chiedessimo quale sia l’app di messaggistica che usate di più, probabilmente la vostra risposta sarebbe “WhatsApp”. In fondo, il team di sviluppo Meta lavora così tanto per implementarla, cambiarla e aggiungere funzioni per la propria utenza che non può essere altrettanto e, indovinate un po’, ci sono altre novità da scoprire.

Approdano sulla versione beta nuove opzioni destinate a migliorare il controllo delle conversazioni e l’organizzazione generale dell’applicazione. Queste, attualmente in fase di test su un gruppo ristretto di utenti, permetteranno di utilizzare WhatsApp in modo più ordinato e di avere sotto mano i messaggi più importanti. Le nuove funzionalità testimoniano come WhatsApp si evolva per rispondere alle nostre esigenze e per migliorare l’utilizzo complessivo dell’applicazione.

Quali sono le novità su WhatsApp

Una delle novità più attese è la possibilità di fissare più messaggi all’interno di una conversazione. Finora, gli utenti potevano “bloccare in alto” solo un messaggio alla volta, ma con l’introduzione della versione 2.24.6.15 di WhatsApp Beta, sarà possibile aumentare il numero fino a tre messaggi. Questa nuova funzionalità sarà particolarmente utile nei gruppi e nei canali, dove gli amministratori potranno pinnare le informazioni importanti o anche le norme di comportamento. Anche se al momento l’opzione è comunqud limitata a tre messaggi fissati, è probabile che WhatsApp la amlplii in futuro in base al feedback degli utenti.

Un’altra novità interessante è l’introduzione di filtri per organizzare le conversazioni sulla schermata principale dell’applicazione. Attraverso la versione 2.24.6.16 di WhatsApp Beta, sarà possibile filtrare le chat tra messaggi non letti e gruppi, cosicché la ricerca sia notevolmente più veloce.

Per coloro che desiderano seguire da vicino le novità relative a WhatsApp Beta, è possibile iscriversi al programma beta e ricevere in anteprima le ultime versioni dell’applicazione. Il primo passo per diventare un beta tester è recarsi sul Google Play Store e cercare l’applicazione. Una volta trovata, bisogna scorrere verso il basso fino a trovare la sezione “Partecipa al programma beta” e toccare su “Partecipa“. Qui poi dovrai seguire le istruzioni fornite e attendere qualche minuto se non ora per essere effettivamente nel programma.