Il Washington Post ha recentemente riportato un intrigante episodio che coinvolge due personaggi di spicco. Si tratta dell’ex Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e dell’imprenditore Elon Musk. Secondo il rapporto, durante l’estate dello scorso anno Trump avrebbe proposto a Musk l’acquisto del suo social network, Truth. Sembra però, secondo quanto rivelato da due fonti anonime, che la risposta di Musk non si sia fatta attendere e che non abbia reso Trump particolarmente felice.

La proposta sarebbe stata quando Musk era ancora attivamente coinvolto nella gestione di X (ex Twitter), e prima dell’assunzione di Linda Yaccarino come CEO di X. Secondo quanto riportato dalle fonti sembra che i contatti tra Trump e Musk si sarebbero protratti per un certo periodo tempo. L’ex presidente avrebbe confidato ai suoi consiglieri l’auspicio che il CEO di Tesla acquisisse la sua piattaforma social. I colloqui sembrano essere cessati senza che si giungesse ad alcuna conclusione.

Niente vendita per Truth: resta a Donal Trump

E c’è di più. Recentemente, è arrivata una conferma ufficiale riguardo alcuni incontri tra Musk e Trump. Dopo queste conferme è arrivata una comunicazione da parte del CEO di SpaceX e Tesla che ha chiarito, tramite un post sul suo account ufficiale X, di non avere alcuna intenzione di finanziare un particolare candidato alla Casa Bianca. Nonostante ciò, sembra che il rapporto tra i due sia cordiale. A dimostrarlo troviamo la scelta di Musk di ripristinare l’account di Trump sulla sua piattaforma social. Quest’ultimo, infatti, era stato bandito dalla gestione precedente a seguito degli eventi del Capitol Hill.

Per il momento, dunque, nulla sembra cambiare. Gli incontri tra Elon Musk e Donald Trump lasciano però immaginare una serie di possibili scenari per il futuro dell’imprenditoria e non solo. L’incontro tra Trump e Musk, oltre alla proposta riguardante Truth, evidenzia l’interesse e l’interazione tra figure di spicco nel mondo dell’imprenditoria e della politica. Le dinamiche sottostanti a queste interazioni rimangono però in gran parte oscure. Questo è dovuto soprattutto alla riservatezza delle fonti anonime e alla complessità delle relazioni tra attori di tale calibro soprattutto in un periodo tanto delicato come quello attuale negli Stati Uniti.