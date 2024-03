Fastweb: acquisizione di Vodafone vicina, cosa cambia per i clienti

Recentemente nel mercato azionario della telefonia si è fatta strada una voce diventata poi un’indiscrezione, inerente la possibile cessione di Vodafone Italia a favore di Fastweb gestita da Swisscom, da tempo infatti Vodafone Italia stava valutando l’ingresso di un partner a cui vendere le proprie quote per cedere la propria infrastruttura di rete a un nuovo investitore più forte.

A quanto pare l’accordo tanto vociferato tra Fastweb e Vodafone Vodafone Italia sta per diventare realtà, stando alle ultime indiscrezioni, Che infatti hanno portato a un evidente instabilità del mercato azionario, l’accordo da 8 miliardi di euro sul piatto è in dirittura di arrivo e anzi a breve potrebbe scattare l’ufficialità, portando di fatto Fastweb ad essere il primo operatore mobile con rete FTTH sul territorio italiano, una notizia che preoccupa molto team e tutti gli altri operatori, la prima poiché teme di perdere il proprio monopolio sul territorio nazionale, gli altri poiché si teme l’instaurazione di un duopolio che sicuramente non gioverebbe alla competitività del mercato.

I possibili effetti

Ovviamente la notizia di questa fusione non ha lasciato le altre aziende con le mani in mano, basti pensare che TIM ha indetto una riunione straordinaria del consiglio di amministrazione proprio per discutere quanto sta accadendo e valutare possibili strategie di risposta inerenti appunto una possibile nonché probabile fusione tra le due grandi aziende.

Ovviamente anche tra i clienti c’è preoccupazione, la quale prende corpo nel timore che ciò possa significare l’arrivo di aumenti imprevisti a tutte le loro tariffe già sottoscritte, soprattutto per coloro che erano clienti Vodafone e poi passeranno ad essere clienti Fastweb, ovviamente prevedere cosa accadrà è impossibile, solo il tempo ci darà le risposte che tanto desideriamo, ciò non toglie che la fusione tra Vodafone e Fastweb sta per diventare realtà e anzi potrebbe mancare meno del previsto.