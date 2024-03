I giocatori PlayStation4 e PlayStation5 si devono preparare ad un mese estremamente ricco di contenuti. Gli utenti Sony, infatti, saranno felicissimi di scoprire quali sono i titoli che saranno disponibili per gli abbonati PlayStation Plus.

Gli utenti in possesso sia del piano Extra che di quello Premium potranno giocare ad una moltitudine di titoli di diversi generi per tutto il periodo di tempo in cui sarà attiva la sottoscrizione al servizio.

Inoltre, i giochi restano disponibili a rotazione, quindi sarà possibile divertirsi fino a quando saranno in catalogo. Di solito, Sony li mantiene attivi per alcuni mesi, mentre in alcuni casi più particolari possono restare a disposizione degli utenti per anni.

Svelati i nuovi giochi in arrivo su PlayStation Plus per le console Sony PS4 e PS5, ci sono dei big come NBA 2K24 Kobe Bryant Edition

Partiamo con l’annuncio dei titoli PS5 e PS4 in arrivo nel catalogo PlayStation Plus Extra, che saranno fruibili da tutti coloro che sono iscritti ai piani Extra e Premium. I giochi di questo mese sono tutti diversi per venire incontro alle esigenze dei vari giocatori.

I titoli certamente più importanti che saranno disponibili per gli utenti in possesso di una console PS4 e PS5 sono:

NBA 2K24 Kobe Bryant Edition;

Marvel’s Midnight Suns;

Resident Evil 3

Blood Bowl 3

Tra i giochi disponibili esclusivamente su PS4 possiamo citare LEGO DC Supervillains e Super Neptunia mentre Mystic Pillars: Remastered e Dragon Ball Z: Kakarot saranno disponibili per PS5.

Inoltre, per gli abbonati al piano Premium di PlayStation Plus sarà possibile contare su ulteriori titoli in arrivo, giocabili sia su PS4 che su PS5:

Jak and Daxter: Sfida senza Confini

Cool Boarders

God Eater Burst

Phenix Wright: Ace Attorney Trilogy

JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle

Ricordiamo che PlayStation Plus Premium si configura come un profilo più costoso rispetto al quello Extra che include tutti i vantaggi dei profili inferiori più ulteriori novità esclusive.