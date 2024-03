Fastweb e Vodafone: ufficiale la fusione per 8 miliardi di euro

Ufficiale la fusione tra Fastweb e Vodafone, per una cifra che si dovrebbe aggirare attorno agli 8 miliardi di euro.

Swisscom, azienda elvetica alle spalle di Fastweb, ha oggi stipulato accordi vincolanti riguardanti l’acquisizione del Gruppo Vodafone Plc, con l’obiettivo dell’acquisizione del 100% di Vodafone Italia, al prezzo di circa 8 miliardi di euro.

Una volta completato il procedimento, la suddetta verrà integrata con Fastweb, che è la controllata di Swisscom in Italia, per la creazione di un operatore convergente leader in Italia, grazie alla combinazione di infrastrutture fisse e mobili di alta qualità. La transazione, ad ogni modo, resta soggetta all’approvazione e alla regolamentazione delle autorità competenti.

Fastweb e Vodafone: la fusione è ufficiale

Swisscom rafforza la sua presenza in Italia, dopo il suo debutto nel 2007 con Fastweb, andando difatti a sottolineare una crescita importante avvenuta negli ultimi anni. La stessa Fastweb ha registrato un incremento del 50% della propria clientela, di fatturato e di EBITDA rettificato, risultando essere uno dei principali operatori nel mercato.

I benefici per i clienti residenziali saranno innumerevoli, infatti gli utenti potranno godere di una migliore connettività e qualità di servizio, sfruttando una rete proprietaria end-to-end, come anche gli stessi clienti con un contratto di banda larga, basandosi sulla combinazione di soluzioni ad alte prestazioni sia fibra che 5G.

Lo stesso discorso viene esteso alle aziende e alla pubblica amministrazione, con infrastrutture cloud all’avanguardia, alle soluzioni avanzate nel settore della cybersecurity, o appoggiandosi alle infrastrutture mobili di Vodafone Italia. Il closing, stando a quanto comunicato da Swisscom, dovrebbe avvenire nel primo trimestre del 2025, salvo il verificarsi di intoppi o di problematiche di vario genere.

L’operazione è un punto di svolta per Fastweb, afferma Walter Renna, Amministratore Delegato dell’azienda, generando allo stesso tempo un valore significativo per gli stakeholder, grazie alla qualità superiore delle infrastrutture mobili e fisse che sarà possibile ‘guadagnare’ da Vodafone, sfruttando comunque investimenti mirati e significativi su Fibra e 5G, per un progresso tecnologico a favore di utenti finali e pubblica amministrazione.