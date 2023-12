Google Chrome il noto motore di ricerca, dell’azienda californiana Google, sarà rivoluzionato per rendere la navigazione degli utenti sicura e semplice.

Google Chrome rivoluzionato in ambito di sicurezza e navigazione

Il famoso Google Chrome attualmente è uno dei motori di ricerca più utilizzati al mondo, se non l’unico realmente accessibile e adatto alle esigenze degli utenti. La società californiana Google smuove un impero di 2 miliardi di utenti circa, e vengono eseguite al minuti milioni di ricerche. Allora la sede centrale Mountain View, California, ha deciso di rivoluzionare questo motore di ricerca, rendendolo più sicuro ed intuitivo nella navigazione. Secondo quanto dichiarato dalla società ci saranno degli aggiornamenti di Google Chrome che andranno ad aggiungere degli strumenti molto utili per il bowser. Inoltre ci saranno anche dei nuovi strumenti e funzionalità di protezione dell’utente e dei rispettivi dati.

Il cambiamento di Google Chrome e le sue modifiche comporteranno aggiornamenti sul piano di navigazione e sicurezza dell’utente come citato prima. Gli aggiornamenti di sicurezza sono stati applicati in background al fine di avere un miglioramento alle funzioni di controllo e gestioni password. Gli avvisi notificati da Google avverranno solo in alcuni casi. Uno di questi è il caso che la password salvata dell’utente viene compromessa oppure se vengono date delle autorizzazioni a dei siti pericolosi.

A livello di esperienza di navigazione dell’utente è stata aggiunta una funzione molto importante. La sincronizzazione delle schede di ricerca salvate tra 2 o più dispositivi elettronici. Per esempio, eseguo una o più ricerche riguardo a fotocamere diverse, sul mio PC (Personal Computer) e devo proseguire la mia ricerca sul mio Smartphone, ora lo posso fare. I dati, se è presente lo stesso account, verranno sincronizzati dal PC allo Smartphone, in maniera tale da proseguire la ricerca da dove la avevamo interrotta. Per Google Chrome è stata una vera e propria evoluzione.