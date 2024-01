Un vasto numero di password è stato recentemente pubblicato online, e c’è una probabilità considerevole che la vostra sia stata esposta a questo rischio. L’hacker responsabile di questa azione ha diffuso 100 milioni di password e 71 milioni di indirizzi e-mail, e ciò che rende questa violazione di dati ancora più significativa è che una parte considerevole di queste informazioni rubate è nuova. Troy Hunt, un riconosciuto esperto di sicurezza informatica e l’editore di Have I Been Pwned, ha rivelato questa fuga di dati, evidenziando la crescente minaccia a cui gli utenti sono esposti online.

71 milioni di indirizzi email compromessi

La caratteristica più preoccupante di questa fuga di dati è che il 33% delle informazioni presenti nel file sono considerate nuove. Ciò indica che l’hacker sta continuamente riuscendo a ottenere accesso a nuovi account e informazioni, sottolineando l’evoluzione delle minacce online e la necessità di un costante miglioramento delle pratiche di sicurezza digitale.

Per affrontare queste crescenti minacce alla sicurezza informatica, è essenziale adottare una solida igiene digitale. In primo luogo, è fondamentale scegliere password complesse e univoche per ogni servizio, evitando le password comuni e facili da indovinare. L’attivazione dell’autenticazione a due fattori, quando disponibile, è un ulteriore strumento efficace per proteggere l’account. Inoltre, in caso di sospetto di violazione, è importante cambiare immediatamente le password coinvolte.

Strumenti come Pwned Passwords forniscono un mezzo aggiuntivo per verificare se la propria password è stata compromessa in precedenti violazioni di dati. Questo tipo di controllo è particolarmente importante, considerando l’ampia diffusione di dati personali online e l’aumento delle falle di sicurezza.

Le norme di base per una sicurezza online robusta

È interessante notare che Google, consapevole di queste crescenti minacce, ha iniziato a implementare il supporto alle passkey un anno fa. Questo rappresenta un nuovo approccio al sistema di accesso, basato sull’utilizzo di impronte digitali, scansione facciale o altre forme di verifica dell’utente legate al dispositivo. Questo metodo non solo offre un livello aggiuntivo di sicurezza ma è anche più comodo rispetto alle tradizionali password, dimostrando l’importanza dell’innovazione nella protezione della privacy online.

La fuga di dati evidenzia l’urgenza di adottare pratiche di sicurezza digitale più avanzate e di essere costantemente vigili contro le minacce online in evoluzione. La protezione delle informazioni personali richiede un approccio proattivo e l’adozione di strumenti e tecniche di sicurezza sempre più sofisticate. La consapevolezza e l’educazione degli utenti sono fondamentali per contrastare efficacemente le crescenti minacce alla sicurezza digitale.