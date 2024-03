L’operatore telefonico virtuale CoopVoce sta promuovendo in questi giorni una delle sue ultime offerte a basso costo. Stiamo parlando dell’offerta mobile denominata CoopVoce Evo 10, resa disponibile per i nuovi clienti qualche giorno fa. L’operatore sta promuovendo l’offerta in questione con un nuovo spot pubblicitario.

CoopVoce promuove in TV la sua nuova offerta low cost CoopVoce Evo 10

CoopVoce Evo 10 è una delle ultime offerte a basso costo rese disponibili dall’operatore telefonico virtuale CoopVoce e ora è stato lanciato un nuovo spot pubblicitario. L’operatore sta infatti promuovendo in TV questa nuova super offerta, caratterizzata come sempre da un elevato rapporto tra qualità e prezzo.

L’offerta in questione viene infatti proposta con un prezzo molto basso di appena 4,90 euro al mese. A fronte di questa spesa, gli utenti potranno comunque utilizzare ogni mese fino a 10 GB di traffico dati, 1000 SMS verso tutti i numeri e anche minuti per chiamare tutti i numeri fissi e mobile nazionali senza alcun limite. Per il momento, l’offerta sarà disponibile fino al prossimo 3 aprile 2024.

Come spesso accade, è però probabile che l’operatore virtuale decida di posticipare la scadenza di qualche giorno. Staremo a vedere. L’offerta CoopVoce Evo 10 è comunque disponibile all’attivazione sia dai nuovi clienti dell’operatore (sia con portabilità sia con attivazione di un nuovo numero) sia per i già clienti dell’operatore virtuale CoopVoce. Ricordiamo che rimangono sempre a disposizione tutte le altre super offerte dell’operatore. Ricordiamo ad esempio l’offerta mobile CoopVoce Evo 50. Quest’ultima ha un costo di 7,90 euro al mese ed include fino a 50 GB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche 1000 SMS verso tutti.

Un’altra offerta di rilievo è anche CoopVoce Evo 150. Quest’ultima offerta è una delle più interessanti perché include fino a ben 150 GB di traffico dati per navigare ad un costo di soli 8,90 euro al mese.