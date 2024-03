A chi non è mai successo di rispondere a una o più chiamate per poi trovare silenzio dall’altra parte della cornetta. Si tratta, in effetti, di un fenomeno piuttosto diffuso, che tutti prima o poi si sono trovati a vivere. Così proprio come ognuno si è sempre domandato chi ci fosse dall’altro lato del telefono e a cosa fosse dovuto quel silenzio. Oggi finalmente sembra che possiamo darvi una risposta.

Il più delle volte, quando riceviamo una chiamata senza risposta è naturale pensare che si tratti di uno scherzo o di qualcuno che abbia sbagliato a digitare il numero di telefono.

Vi sono dei casi però in cui queste non sono le uniche ragioni, al contrario, dietro questa pratica si nascondono motivazioni più complesse e talvolta anche pericolose

Chiamate senza risposta il pericolo dei call center

In molti casi, è stato scoperto che la maggior parte delle volte, chiamate di questo tipo, sembrano provenire da call center che cercano di contattare un gran numero di persone per promuovere le loro offerte e promozioni. Queste chiamate potrebbero riguardare piani tariffari telefonici o servizi di luce e gas. Anche se spesso si tratta di attività legali, è comunque sempre consigliabile prestare particolare attenzione e di non prendere mai decisioni troppo affrettate.

Come è risaputo, i call center sono noti per la loro insistenza nel cercare di contattare potenziali clienti. Essi utilizzano strategie come l’invio di chiamate mute per aumentare le probabilità di ottenere una risposta da parte di un cliente interessato. Si tratta di una tattica grazie a cui sono in grado di gestire un gran numero di chiamate nello stesso momento e aumentare, di conseguenza, le loro opportunità di vendita.

Ma non è tutto, alcuni possono anche provare ad utilizzare registrazioni vocali programmate ad hoc per mantenere l’utente in linea fino a quando un operatore è disponibile.mIn questo senso, le chiamate senza risposta diventano un’abile strategia commerciale dei call center per aumentare le loro possibilità di successo. Una tecnica volta a fare risparmiare tempo e aumentare al contempo le probabilità di chiudere contratti.

Consigli utili

Di conseguenza nel momento in cui si ricevono chiamate di questo tipo è consigliabile seguire alcune indicazioni. Innanzitutto è importante mantenere la calma e ascoltare attentamente il messaggio, qualora questo venga trasmesso. In ogni caso non sentitevi mai obbligati ad accettare l’offerta che vi viene proposta o a interrompere preventivamente la telefonata. Ma se le chiamate mute diventano troppo fastidiose, prendete in considerazione l’idea di bloccare definitivamente i numeri indesiderati sulla vostra rubrica. Non sottovalutate mai l’importanza dell’attenzione da avere online. Il web è un mondo di grandi opportunità ma anche di pericoli inattesi.