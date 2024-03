WhatsApp rappresenta uno dei servizi di messaggistica più diffusi al mondo che offre una molteplicità di opzioni e funzionalità, volte a personalizzare, quanto è più possibile, l’esperienza d’uso degli utenti. Tra queste funzionalità riveste un ruolo importante la possibilità di poter gestire a proprio piacimento le conversazioni, sia quelle individuali sia quelle di gruppo. Se siete giunti su questo articolo, probabilmente avete intenzione di apprendere come poter manipolare al meglio le vostre chat e farne l’uso che più desiderate. Infatti è possibile eliminare le conversazioni per motivi di spazio, conservarne alcune in particolare per ragioni di privacy è molto altro ancora. Le guide che vi forniremo sono adatte sia per i dispositivi Android sia per iOS, e sono davvero molto semplici da seguire.

Come eliminare chat individuali su WhatsApp per dispositivi iOS e Android

Se siete utenti iOS e desiderate eliminare una chat individuale su WhatsApp, dovrete seguire alcuni passaggi. Innanzitutto è ovviamente necessario aprire l’applicazione sul proprio dispositivo ed individuare la conversazione che desiderate eliminare nella schermata dove appaiono tutte le chat e trascinatela verso sinistra. Selezionate l’opzione “Altro”, “Elimina chat” e confermate la scelta toccando nuovamente “Elimina chat”.

Per gli utenti Android, la procedura da seguire è molto simile. Come sempre bisogna

avviare WhatsApp sul proprio dispositivo. Giunti nella schermata delle chat, tenere premuta la conversazione che desiderate cancellare, selezionare l’opzione “Elimina” e confermare cliccando di nuovo su “ELIMINA”.

Come conservare i messaggi prima di eliminarli

Prima di eliminare definitivamente una chat su WhatsApp, potreste voler conservare il suo contenuto per il futuro. È possibile fare questo grazie all’opzione di esportazione della cronologia della chat che sarà poi inviata via email. Innanzitutto bisogna aprire la chat individuale o di gruppo che si desidera salvare. Da qui dovrete selezionare il nome del contatto o l’oggetto del gruppo. Cliccare sull’opzione “Esporta chat” e scegliere se includere o meno nell’esportazione tutti i media presenti all’ interno della chat, come immagini, video, GIF e altro. Infine basterà aprire la propria mail sul dispositivo, inserire il vostro indirizzo email ed inviare la chat esportata.

Seguendo questi brevi e semplici passaggi, potrete eliminare le chat indesiderate su WhatsApp, liberando spazio sul vostro dispositivo senza il rischio di perdere contenuti importanti. in tutti i casi, ricordatevi di eseguire sempre il backup dei messaggi prima di procedere con l’eliminazione.