Un problema che affligge da sempre la popolazione è quello inerente l’altalena dei prezzi dei carburanti, a partire dal 2022 il conflitto tra Russia e Ucraina ha infatti reso altamente instabile il costo al litro di questi due combustibili, portando ad una generale corsa al rialzo del valore che ovviamente si riflette negativamente sulle finanze della popolazione, la quale deve sempre avere un occhi attento su quanto succede e sull’evolversi del prezzo.

Benzina e diesel dunque oscillano ed il prezzo non resta stabile per più di due giorni ogni volta, ultimamente però stiamo assistendo ad un leggero calo del valore al litro, vediamo insieme a quanto ammonta il costo al litro per benzina e diesel in modalità servito e self ai vari distributori.

Prezzi leggermente in calo

I prezzi della BENZINA sono distribuiti così per self e servito:

Self:

Il prezzo mostra una media nazionale pari a 1,856 euro/litro, per le pompe con brand maggiori oscilla tra 1,848 – 1,864 euro/litro, mentre per i distributori senza marchio arriviamo a 1,853 euro/litro

Servito:

Per il servito invece media nazionale del prezzo si attesta a 1,997 euro/litro con le compagnie con brand maggiori il cui prezzo oscilla tra 1,937 – 2,068 euro/litro e per i distributori senza marchio che arriva a 1,908 euro/litro.

Per quanto riguarda il DIESEL invece i prezzi sono i seguenti:

Self:

La media nazionale si attesta a 1,804 euro/litro con le compagnie con brand maggiori il cui prezzo oscilla tra 1,795 – 1,811 euro/litro e i distributori senza marchio con prezzo a 1,799 euro/litro.

Servito:

Per il servito invece la media nazionale del prezzo si attesta a 1,945 euro/litro con le compagnie con brand maggiori il cui prezzo oscilla tra 1,886 – 2,015 euro/litro e i distributori senza marchio che si attestano a 1,854 euro/litro.

Prezzi del Gpl:

La media nazionale del prezzo oscilla tra 0,724 – 0,741 euro/litro, per i distributori senza marchio invece abbiamo 0,709 euro/litro

Prezzi del Metano per auto:

La media nazionale del prezzo varia tra 1,337 – 1,498 euro/kg, anche qui per i distributori senza marchio scendiamo a 1,328 euro/kg.

Si tratta dunque di un leggero ribasso rispetto ai prezzi della settimana scorsa che ovviamente è specchio di un ribasso del prezzo del petrolio, non sappiamo se continuerà con questo trend o se presto arriverà un nuovo rialzo, sicuramente però è uno dei momenti migliori per fare il pieno alla propria auto soprattutto se utilizzate la modalità self, ovviamente meno cara.