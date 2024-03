Se siete alla ricerca di un’offerta di intrattenimento completa, TIM ha qualcosa di speciale per te. Grazie alla promozione esclusiva, i nuovi clienti TIMVision di rete fissa possono godere gratuitamente di Disney+ per i primi sei mesi.

Questa offerta, disponibile da metà dicembre fino al 27 gennaio 2024, è riservata a coloro selezionati dall’operatore.

Il pacchetto TIMVision con Disney+ offre un’ampia gamma di contenuti per soddisfare tutti i gusti. Con TIMVision Base, potrete accedere a partite di calcio della Serie A Femminile, film italiani e internazionali, serie TV, cartoni animati e molto altro ancora.

La programmazione live dei canali Mediaset e La7, insieme all’intero catalogo di Discovery+, arricchiscono ulteriormente l’offerta.

In più, fino al 31 marzo 2024, potrete godervi anche i grandi eventi sportivi di Discovery+ Sport.

Disney+, d’altra parte, offre l’accesso a un vasto assortimento di contenuti per tutta la famiglia. Dai classici dell’animazione ai film e alle serie originali di Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e Star, c’è qualcosa per tutti.

Con la possibilità di streaming fino a Full HD 1080p e audio di alta qualità fino a 5.1, potrai goderti fino a due riproduzioni simultanee.

TIM Vision e i vari profili Disney+

TIM Vision offre tre diversi profili per accedere alla piattaforma Disney+, ognuno con caratteristiche uniche.

Il Piano Standard con Pubblicità è incluso nel pacchetto TIMVision con Disney+, offrendo streaming in Full HD 1080p e audio fino a 5.1 su due dispositivi contemporaneamente.

è incluso nel pacchetto TIMVision con Disney+, offrendo streaming in e audio fino a su due dispositivi contemporaneamente. Per un’esperienza senza pubblicità, potete optare per il Piano Standard o il Piano Premium con un costo aggiuntivo di 3 o 6 euro al mese, rispettivamente.

Il Piano Premium offre anche streaming in 4K UHD e HDR, insieme a Dolby Atmos per un massimo di quattro dispositivi in contemporanea.

Se siete clienti TIM di rete fissa e non avete mai avuto TIMVision, potreste essere idonei per questa promozione esclusiva. Scoprite se siete idonei e ottienete subito sei mesi gratuiti di Disney+ insieme all’abbonamento TIMVision.