Soltanto da pochissimi giorni è approdato in veste ufficiale per il mercato italiano un nuovo operatore telefonico virtuale di casa Vodafone. Stiamo parlando in particolare di Ops! Mobile e quest’ultimo ha già sorpreso con le sue offerte di rete mobile super vantaggiose. Al suo arrivo, l’operatore aveva comunicato alcuni costi di attivazione, ma ora sembra che l’operatore abbia deciso di abbassarli ulteriormente.

Ops! Mobile, l’operatore virtuale abbassa i costi di attivazione delle sue offerte

In questi ultimi giorni è approdato ufficialmente in Italia Ops! Mobile, il nuovo operatore telefonico virtuale di Vodafone. Come già accennato in apertura, l’operatore ha deciso di abbassare ulteriormente i costi di attivazione delle sue offerte di rete mobile. Si tratta di un ribasso piuttosto importante, dato che in alcuni casi il costo è stato pressoché dimezzato. Vi riassumiamo qui di seguito le offerte principali.

Ops Alarm

500 MB di traffico dati, 100 minuti di chiamate verso tutti i numeri e 100 SMS verso tutti i numeri ad un costo di 2 euro al mese. Costo di attivazione di 15 euro.

Ops Senior

20 GB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri e fino a 50 SMS verso tutti i numeri ad un costo di 4,99 euro al mese. Costo di attivazione di 20 euro.

Ops Smart 75

75 GB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri e 75 SMS verso tutti ad un costo di 7,50 euro al mese. Costo di attivazione di 20 euro.

Ops Special 150

150 GB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri e 100 SMS verso tutti i numeri ad un costo di 9,99 euro al mese. Costo di attivazione di 20 euro.

Ops Business

90 GB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 90 SMS verso tutti i numeri ad un costo di 15 euro al mese. Costo di attivazione di 20 euro.

Ops Business 180

180 GB di traffico dati , minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri e 180 SMS verso tutti ad un costo di 25 euro al mese. Costo di attivazione di 20 euro.