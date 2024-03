Il produttore cinese OnePlus ha deciso di svelare molto presto un nuovo smartphone di fascia media. Stiamo parlando in particolare del prossimo OnePlus Nord CE 4 e ora l’azienda ha svelato ufficialmente quando si terrà l’evento di presentazione ufficiale. L’azienda ha inoltre confermato il design che contraddistinguerà questo device. Vediamo qui di seguito i dettagli.

OnePlus sta per annunciare ufficialmente il nuovo OnePlus Nord CE 4

Nei piani del produttore cinese OnePlus c’è l’arrivo del nuovo medio di gamma OnePlus Nord CE 4. Come già accennato in apertura, l’azienda ha rivelato in queste ore la data del suo debutto ufficiale e anche parte del suo design. OnePlus ha infatti pubblicato in queste ore diverse immagini teaser. Secondo quanto riportato, quindi, il nuovo smartphone di fascia media di OnePlus sarà annunciato ufficialmente durante un evento che si terrà in India il prossimo 1 aprile 2024.

Dal punto di vista estetico, possiamo osservare come lo smartphone sarà caratterizzato da una colorazione verde chiaro marmorizzata denominata dall’azienda Celadon Marble. Oltre a questo, sul retro troveranno posto due sensori fotografici più un piccolo flash LED. Questi ultimi saranno collocati singolarmente a semaforo sul lato sinistro della backcover. Al centro sarà sempre collocato il logo di OnePlus.

L’azienda ha poi rivelato il processore che sarà montato a bordo di questo nuovo smartphone. Secondo quanto riportato, il nuovo OnePlus Nord CE 4 sarà alimentato dal soc Snapdragon 7 Gen 3. A detta dell’azienda, rispetto al passato questo processore garantirà il 15% di prestazioni in più per quanto riguarda la CPU e il 50% in più per quanto riguarda la GPU.

Per il momento questo è quello che ha rivelato OnePlus sul suo prossimo smartphone. Nel corso dei prossimi giorni emergeranno sicuramente ulteriori dettagli, riguardanti sia le altre specifiche tecniche attese sia il prezzo ufficiale con cui sarà distribuito questo nuovo smartphone. Vi terremo aggiornati non appena emergerà qualcosa.