Android, Play Store di Google: 8 app e giochi a PAGAMENTO ora GRATIS

È Android della piattaforma che vanta più utenti in giro per il mondo e questo non è di certo un mistero. Il sistema operativo è diventato così potente e soprattutto famoso grazie ai tanti miglioramenti che sono stati apportati da Google, ormai sempre più dedicato a rendere unico nel suo genere il robottino verde. Rispetto al passato, la piattaforma è molto più stabile e riesce a concedere molti più contenuti, esattamente come accade adesso nel Play Store.

Secondo quanto riportato ultimamente, è capitato molte più volte del solito che siano arrivati dei titoli a pagamento da scaricare gratis. Nel Play Store di Google infatti non ci sono solo ed unicamente le offerte che tutti conoscono, ma anche tante opportunità che cambiano giorno dopo giorno. Oggi ad esempio gli utenti che hanno uno smartphone Android possono procedere a scaricare dei titoli a pagamento in maniera totalmente gratuita. L’iniziativa è ovviamente ricorrente, ma questa volta porta con sé dei titoli molto più interessanti rispetto all’ultima. Gli utenti non dovranno fare altro che affidarsi alla lista che c’è in basso, quella nel prossimo paragrafo dove sono incollati anche i link.

Play Store: gli utenti Android hanno dei titoli da scaricare gratis

Ricordiamo inoltre di scaricare tutto.In futuro infatti tutti i titoli oggi gratis potrebbero tornare utili. No, non serve tenerli tutti disponibili sullo smartphone: basta scaricarli tutti e poi cancellare quelli che non occorrono. In questo modo l’account di Google ricorderà che quei contenuti sono stati scaricati gratis, proprio come quelli che l’utente ha scelto di tenere.

Nel caso in cui in futuro dovessero servirgli quelle applicazioni o quei giochi scaricati e poi cancellati, il download potrà essere effettuato di nuovo gratis, anche se saranno tornati a pagamento.

In basso ora trovate la lista completa con tutti i giochi e le applicazioni, non lasciatevi scappare nulla: