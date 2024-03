TIM apre al RIENTRO con le Power da 150 giga al mese

Sarebbe molto difficile mettere in difficoltà un gestore oggigiorno se non ci fosse la concorrenza pronta a rispondere per le rime. Effettivamente questo è quanto accade quotidianamente, soprattutto quando si tratta di gestori virtuali. Queste nuove realtà stanno prendendo il sopravvento soprattutto su quelle di un tempo, che riuscivano a dominare senza troppi problemi. Ora le cose sono cambiate nettamente però, siccome c’è TIM a dominare tutto e tutti senza alcun tipo di contraddittorio che possa fornirgli dei grattacapi.

Il gestore, che in Italia domina da sempre, riesce a permettere ai suoi utenti di avere tutto ogni mese, senza desiderare null’altro. La dimostrazione si è avuta durante lo scorso 2023, anno nel quale gli utenti non hanno fatto altro che aumentare a dismisura. In questo primo periodo del 2024 le cose sembrano essere rimaste intatte, con la leadership di TIM che sta continuando ad avere luogo senza alcun tipo di blocco.

L’unico modo per mettere in difficoltà i gestori virtuali e le grandi aziende di un tempo è sicuramente quello di avere continuità. Proprio per questo motivo il celebre gestore italiano ha dato a tutti un’ulteriore motivazione per approdare alla sua corte. Sono infatti disponibili le due offerte migliori di sempre, quelle più amate nell’ultimo anno, ovvero le famose Power.

TIM ha lanciato anche a marzo le sue due offerte Power: ecco i dettagli

Per riuscire a mettere i bastoni tra le ruote a TIM questa volta servirà un vero miracolo da parte degli altri gestori. Il provider detiene la leadership grazie a due offerte che in questo momento farebbero gola a chiunque, anche al più affezionato al proprio gestore mobile.

La prima delle due riesce a coinvolgere gli utenti con minuti e messaggi senza limiti e con 100 giga in 4G. La seconda offre minuti e messaggi senza limiti con 150 giga in 4G. La prima offerta costa 6,99 € al mese e la seconda 7,99 € al mese, con entrambe che saranno gratis il primo mese.