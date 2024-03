La prossima evoluzione della Range Rover Sport, nella sua forma completamente elettrica, è destinata a rivoluzionare il mercato automobilistico nel corso dell’anno in corso. Questo imponente passo segna un punto di svolta nella gamma Range Rover, essendo il primo modello completamente elettrico ad affrontare la sfida di competere con il rinomato SUV Porsche Cayenne, leader di vendite nel settore.

L’entusiasmo generato dall’idea di un SUV completamente elettrico è stato palpabile tra la clientela, tanto che si registrano già oltre 16.000 potenziali acquirenti in lista d’attesa. L’anticipazione è stata alimentata ulteriormente dalle dichiarazioni della casa britannica, che ha descritto il nuovo veicolo come il “Range Rover più raffinato mai creato”. Le aspettative sono alle stelle, e diversi prototipi del veicolo sono stati avvistati sulle strade per i test preliminari. Mentre avanzano i lavori su una versione di medie dimensioni.

Maggiori dettagli sulla nuova Range Rover

Nonostante l’azienda abbia annunciato piani ambiziosi per lanciare quattro veicoli elettrici nei prossimi due anni, inclusi prototipi della Range Rover elettrica già in fase di sviluppo, il CEO Adrian Mardell ha ammesso che il percorso verso questa transizione è stato più lento del previsto. Questo ritardo è stato giustificato come parte degli sforzi per garantire un lancio impeccabile dei veicoli, senza intoppi o compromessi sulla qualità.

In aggiunta alla Range Rover Sport EV, sono previste anche versioni completamente elettriche della Range Rover Evoque e della Velar. Inoltre, sono previsti due nuovi veicoli elettrici sotto il marchio Jaguar. La JLR ha anche annunciato l’intenzione di sostituire il Defender Sport con un modello completamente elettrico. Il tutto mentre si attende con ansia l’arrivo di un nuovo Mini Defender EV nei prossimi anni.

La Range Rover Sport EV sarà equipaggiata con tecnologie innovative per la cancellazione del rumore stradale, garantendo così un’esperienza di guida estremamente silenziosa. Funzionalità di traino avanzate saranno introdotte, insieme a una serie di dispositivi per conferire al veicolo un vantaggio competitivo nel mercato dei SUV elettrici di lusso. Inoltre, la vettura sarà in grado di attraversare brevi tratti sommersi d’acqua fino a una profondità di 850 mm.

Non è la prima volta che la JLR si avvicina al settore dell’elettrico. In passato, infatti, sono stati sviluppati veicoli elettrici come la Range Rover Classic EV prodotta da Lunaz. Questo nuovo capitolo segna un ulteriore impegno dell’azienda verso la sostenibilità e l’innovazione nel settore automobilistico.