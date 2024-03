Un tempo, gli utenti Android godevano della libertà di posizionare i widget sulla schermata di blocco. Questa funzionalità però è scomparsa con l’introduzione di Android 5.0 Lollipop. Ad ogni modo alcuni recenti sviluppi suggeriscono che Google stia valutando di riportare i widget sulla schermata di blocco con Android 15, anche se con alcune modifiche rispetto al passato.

Le ultime scoperte dell’esperto Mishaal Rahman riguardanti la beta di Android 14 QPR3 suggeriscono che Google sta considerando di introdurre un nuovo interruttore chiamato “hub visibile” nelle impostazioni della “Modalità hub“. Questa funzionalità però potrebbe essere limitata solo ai dispositivi di grandi dimensioni come il Google Pixel Tablet.

Una nuova concezione dei widget sulla schermata di blocco

Contrariamente alle speranze degli utenti, sembra che i widget sulla schermata di blocco non saranno posizionabili liberamente sulla schermata principale.

Al contrario, sembra che Google stia valutando l’opzione di consentire agli utenti di scorrere per aprire una nuova pagina dedicata ai widget, simile alla pagina di Google Discover accessibile scorrendo verso destra sulla schermata principale.

Anche se alcuni produttori di smartphone hanno già implementato soluzioni che consentono agli utenti di utilizzare nuovamente i widget sulla schermata di blocco, sembra che questa funzionalità non farà parte del sistema operativo Android.

Ciò potrebbe portare a una varietà di approcci da parte dei produttori di dispositivi Android. Con alcuni che offrono soluzioni personalizzate e altri che seguono le linee guida di Google.

Se Google deciderà di reintrodurre i widget sulla schermata di blocco in Android 15, sarà interessante vedere come questa nuova concezione influenzerà l'esperienza degli utenti e il mercato degli smartphone Android. Intanto, gli utenti possono continuare a seguire gli sviluppi e le notizie riguardanti le prossime versioni di Android per essere informati sulle ultime novità e funzionalità.