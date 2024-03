DJI è un brand cinese conosciutissimo nel panorama mondiale, prima di tutto per quanto riguarda la produzione di droni di alto livello, ma anche per l’ottima qualità delle soluzioni fotografiche e di ripresa video.

I tanti appassionati vorrebbero avere la possibilità di utilizzare un drone DJI, fortunatamente nell’ultimo periodo l’azienda ha deciso di accontentare le richieste dei consumatori mettendo sul mercato modelli sempre più economici, come il DJI Mini 3. Questi non rappresenta proprio l’ultima generazione, tuttavia è ancora oggi un valido alleato nel caso in cui si fosse interessati ad un prodotto sufficientemente valido e completo.

Drone DJI: il prezzo più basso del periodo

Se volete acquistare un drone semi-professionale è chiaro che dovete investire cifre superiori al normale, ecco quindi che la soluzione entry-level, per avere tra le mani un prodotto dal peso non eccessivo (infatti non supera i 250 grammi), così da non essere costretti ad avere il patentino, non può essere altro che l’acquisto di DJI Mini 3. Oggi su Amazon è in promozione la versione Fly More Combo, che presenta un prezzo di vendita tutt’altro che elevato, se considerate appunto che basteranno 653 euro per il suo acquisto definitivo. La trovate a questo link.

Il drone presenta nella parte anteriore un sensore da 1/1.3 pollici con doppia ISO nativa, permette di registrare in 4K con supporto HDR, così da avere colori assolutamente realistici in ogni condizione di luce. Incluso in confezione si trova il controller standard, quello senza display fisico, che permette la trasmissione DJI O2 fino ad una distanza massima ideale di 10km (tutto dipende da eventuali interferenze e dall’area di utilizzo del dispositivo). Molto buona è la durata della batteria, che raggiunge comunque 38 minuti di utilizzo continuativo, essendo legata alla Fly More Combo, dovete sapere che avrete 3 elementi differenti a disposizione.