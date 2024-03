Una vera e propria occasione vi attende su Amazon, in questi giorni è stata fortemente sconta la piastra per capelli professionale ed intelligente di casa GHD, stiamo parlando della famosissima Platinu+ Styler, con una valutazione media di 4,7 punti su 6174 recensioni complessive.

In vendita, almeno a questo prezzo, nella sua colorazione bianca, la piastra presenta dimensioni di 29,7 x 11,2 centimetri, con una temperatura massima raggiungibile pari a 185 gradi celsius. E’ una piastra che la stessa GHD definisce smart, in quanto monitora il calore tantissime volte, fino a 250 al secondo, così da riuscire a mantenere la temperatura massima più tempo possibile, per capelli più forti del 70%, il 20% più brillanti e proteggendo al massimo il colore.

GHD: piastra per capelli a ottimo prezzo

E’ chiaro a tutti che poter disporre di una piastra per capelli definita effettivamente professionale, richieda nel contempo una spesa da sostenere leggermente superiore al normale. Il prezzo più basso raggiunto nell’ultimo periodo era stato di 229,99 euro, per cercare di andare ancora oltre, Amazon l’ha scontata di un 7% ulteriore, così da arrivare a dover investire per l’acquisto solamente 214,99 euro. La potete trovare a questo link.

La tecnologia inserita al suo interno è davvero tantissima, dovete sapere essere presente anche la ultra-zoneTM predictive tech, ovvero la capacità di riconoscere in modo completamente autonomo lo spessore del capello e la velocità della messa in piega, adattandosi alla vostra esigenza. Il tutto senza differenze di resa in termini di tipologia di acconciatura o di capelli, grazie al sistema a due braccia con fusto rotondo, ancora meglio se impreziosito dal finish da salone, che aiuta più che altro a proteggere i capelli dall’esposizione eccessiva al calore elevato.

Il prodotto indicato nell’articolo viene spedito da Amazon con consegna in tempi molto brevi.