Bosch è un marchio che infonde sicurezza ed affidabilità nel consumatore finale, realtà storica per quanto riguarda i materiali legati all’hobbystica ed il fai-da-te, con stampo professionale. Come sempre accade, per avere la certezza di soluzioni di qualità, il prezzo tende ad essere maggiormente spinto verso l’alto.

Fortunatamente in nostro aiuto accorre direttamente Amazon, con la sua grande capacità di ridurre al massimo la spesa finale da sostenere, anche sull’acquisto, ad esempio, di una livella laser 2in1. Questa integra il nastro di misurazione, con allineamento orizzontale o verticale, data la presenza di un aggancio facilitato su superfici regolari ed irregolari.

Livella Bosch in promozione: costa molto poco

I prezzi dei prodotti Bosch sono generalmente superiori al normale, proprio perché, come vi abbiamo indicato nei paragrafi precedenti, l’azienda appare essere sinonimo di qualità. Per questo motivo la livella oggetto del nostro articolo ha raggiunto, nei mesi precedenti su Amazon, un prezzo più basso di 48,30 euro, che viene ulteriormente ridotto di 3 euro circa, fino al valore finale odierno di 45,68 euro (lo trovate direttamente a questo link).

A differenza di ciò che potreste pensare, l’idea dell’azienda è di creare comunque un prodotto portatile e di relative piccole dimensioni, infatti raggiunge 10 x 5 centimetri, con livellamento orizzontale e verticale molto preciso (scarto di 0,3 gradi). Il funzionamento non richiede conoscenze specifiche, lo possiamo definire estremamente semplice ed alla portata di tutti, poiché basta la pressione di un singolo pulsante, con l’effettivo livello di livellamento mostrato sul singolo LED che potrà essere giallo, rosso o verde.

Un’occasione davvero speciale per riuscire a disporre di uno dei prodotti professionali più completi ed utili tra quelli in circolazione, anche se il prezzo a prima vista vi potrebbe bloccare, essendo leggermente superiore al normale.