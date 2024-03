Dopo un’attenta indagine svolta dalla Commissione Europea per valutare le pratiche di mercato di Apple, la gigante azienda nel settore tecnologico, ha annunciato una svolta significativa nelle sue politiche. Si tratta del ripristino dell’account di Epic Games sull’App Store. Questa decisione è intervenuta in seguito alla chiusura dell’account del noto publisher di videogiochi, che era stata attuata simultaneamente all’entrata in vigore del Digital Markets Act (DMA), una legge che mira a regolare le attività delle grandi piattaforme digitali.

Il repentino dietrofront di Apple, che ha riattivato l’account di Epic Games poche ore dopo averlo bandito, rappresenta un importante cambiamento di rotta per l’azienda di Cupertino. L’intervento della Commissione Europea su questa faccenda è un segnale particolarmente significativo. Questo, infatti, dimostra l’impegno dell’Unione Europea nel far rispettare le nuove direttive dettate dal DMA. Inoltre, sembra riflettere anche la volontà di riconsiderare le politiche di monetizzazione su iOS.

Epic Games ritorna su App Store di Apple

Tim Sweeney, fondatore di Epic Games, ha commentato l’evento sottolineando il significato storico di questa decisione. Inoltre, ha evidenziato come il ban inflitto da Apple rappresentasse la prima grande sfida affrontata dal Digital Markets Act. Considerando questo contesto, il ripristino dell’account rappresenta dunque una grande vittoria non solo per Epic Games, ma per la concorrenza nell’intero settore.

In seguito a un’indagine accelerata condotta in prima persona dalla Commissione Europea, Apple ha comunicato ufficialmente la sua decisione. Con questa è stato ripristinato l’accesso a Epic Games sui suoi dispositivi. La decisione di Apple consentirà al publisher di riportare Fortnite su iOS e di lanciare l’Epic Games Store in Europa, rispettando in questo modo le disposizioni del DMA.

Questi sviluppi costituiscono un successo significativo per Epic Games. L’azienda, infatti, nonostante le difficoltà legali di cui è stata protagonista, ha ottenuto un risultato più che positivo. Il tutto grazie alle nuove azioni regolatorie dell’Unione Europea in materia di concorrenza equa e corretta.

La prospettiva del ritorno di Fortnite sui dispositivi iOS di Apple nel corso dell’anno diventa ora una possibilità reale. Questa novità fa presupporre l’arrivo di ulteriori cambiamenti nell’App Store. Una risposta diretta a questa decisione epocale.