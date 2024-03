Arriva l'aggiornamento Apple iOS 18, ma c'è una brutta notizia

L’anno in corso si preannuncia come un anno epocale per gli iPhone, caratterizzato da cambiamenti significativi che vanno ben oltre la sostituzione del cavo lightning con la porta USB-C avvenuta lo scorso settembre. Quella era una vera e propria bazzecola. Una rivoluzione completa che inizierà con l’introduzione da parte di Apple dell’Intelligenza Artificiale e si estenderà fino alle modifiche al design stesso dei dispositivi.

Le prime anticipazioni possono già essere intravisti. La Apple si sta infatti adattando al nuovo regolamento imposto dall’Unione Europea nel mercato digitale, introducendo una serie di funzionalità che rispettano il rigido Digital Markets Act. Ciò porta a alternative nelle funzionalità esistenti, come un “Safari alternativo“, nuovi metodi di pagamento e persino alternative all’App Store con nuovi termini.

Una trasformazione straordinaria con il sistema Apple iOS 18 che non sarà per tutti

La trasformazione completa avverrà con l’arrivo di iOS 18, che porterà una vasta gamma di funzionalità basate sull’IA, il supporto RCS nell’app Messaggi e persino modifiche allo stile degli iPhone. Questo aggiornamento sarà disponibile per molti modelli degli smartphone Apple, ma non per tutti. iOS 18, nel caso in cui i dettagli dovessero essere confermati, sarà compatibile con i medesimi iPhone inclusi nell’aggiornamento rilasciato di settembre.

Tra le novità previste da Apple ci sono playlist generate dall’Intelligenza Artificiale per Apple Music e una maggiore integrazione dell’AI nelle app Salute, Numeri, Messaggi, Scorciatoie e Pagine. La società sta anche lavorando per addestrare sia Siri che Spotlight, lo strumento di ricerca integrato, su modelli linguistici di grandi dimensioni al fine di migliorare la loro capacità di rispondere in modo accurato a domande complesse. La nuova versione di iOS potrebbe offrire una maggiore integrazione con funzionalità specifiche delle app, portando così l’IA al centro dell’esperienza utente.

L’iOS 18 segnerà un passo significativo per Apple, rappresentando il più grande aggiornamento di sistema mai rilasciato per gli iPhone. Si prevede che sarà annunciato alla conferenza annuale degli sviluppatori WWDC nel mese di giugno, con un rilascio previsto per settembre.