Torcia LED ricaricabile: sconto del 50% con questo CODICE AMAZON

Occasione da non credere per l'acquisto della torcia LED ricaricabile che potete avere oggi su Amazon.

Un codice Amazon permette di ridurre a tutti gli effetti la spesa del 50%, in questo modo sarà possibile avere uno sconto importante, riuscendo a risparmiare sull’acquisto di una torcia LED ricaricabile da 2000 lumen.

Il prodotto, come avete potuto capire del resto dal titolo, è completamente ricaricabile, gli utenti possono effettivamente collegarla ad una presa a muro per la ricarica, grazie alla batteria integrata da 5000mAh. Sulla superficie è possibile trovare i giusti indicatori di carica, così da non perdere mai di vista lo stato attuale del dispositivo, anche in tempo reale.

Non perdetevi i codici sconto Amazon gratis, li avete solo oggi sul vostro smartphone in esclusiva assoluta, a questo link.

Torcia LED ricaricabile: occasione assurda su Amazon

Un prodotto ideale ed essenziale per le lunghe notti in campeggio, che oggi è effettivamente disponibile ad un prezzo decisamente ridotto su Amazon. La prima cosa che notiamo è il valore iniziale, pari a 29,99 euro, che può essere ridotto del 50%, con l’applicazione del codice ZQ8JC6HY. Quest’ultimo deve essere inserito dall’utente nel riepilogo dell’ordine, prima di aver effettuato il pagamento, per l’acquisto vi potete affidare al seguente link.

La luminosità massima di questa torcia, pari a 20’000 lumen, è estremamente elevata, dovete pensare essere addirittura 12 volte superiore a quella raggiunta da una torcia classica. La versatilità in fase di utilizzo è estremamente apprezzata, poiché è possibile regolare la lunghezza focale, scegliendo così se proiettare più vicino o lontano, fino ad una distanza massima di 500 metri, oppure su una superficie di 120 metri quadrati.

Sul lato è presente una luce laterale con quattro modalità differenti, tra cui luce naturale e rossa (scegliendo in ogni caso tra alta, bassa o strobo). Il funzionamento è estremamente semplificato, poiché basterà un clic per accendere una luce, con lo spegnimento previsto con la pressione prolungata di 3 secondi. In confezione troverete anche il cavo di ricarica ed il cordino per facilitare il trasporto.