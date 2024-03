Iliad ha DUE promo SUPER, ecco la Flash 150 e 200 con il 5G gratis

Sono attualmente disponibili sul sito ufficiale di Iliad due offerte davvero incredibili, le quali fanno parte della tanto amata gamma Flash. Le proposte sono diverse tra loro ma molto uguali per quanto riguarda l’essenza, ovvero quella di offrire ogni mese minuti e messaggi con dei giga per navigare sul web. i vantaggi sono dietro l’angolo, soprattutto con l’offerta più costosa che apre le porte a due possibilità.

Iliad continua a mettere in difficoltà la concorrenza: sono ancora disponibili le due Flash fino a 200 giga in 5G

Basta solamente guardare sul sito ufficiale di Iliad per capire di cosa si tratta: sono disponibili sia la Flash 200 che la Flash 150.

La prima sarebbe dovuta scadere alla fine dello scorso mese di febbraio ma è stata appositamente prorogata, la seconda invece è arrivata da poco e durerà fino al prossimo 4 aprile alle ore 17:00.

Partendo dalla più nuova, al suo interno c’è già di tutto, tra minuti, messaggi e giga. Si parte con le telefonate senza limiti verso tutti e si termina con messaggi illimitati verso chiunque e 150 giga in 4G. Il prezzo mensile equivale a una somma di soli 7,99 € al mese per sempre per chi riesce a sottoscriverla in tempo.

La seconda offerta, nettamente più allettante per via dei contenuti, costa 9,99 € al mese per sempre. Al suo interno gli utenti possono trovare minuti e messaggi senza limiti come nel caso della prima offerta e 200 giga questa volta in 5G.

Per quanto riguarda l’attivazione, il costo è uguale in entrambi i casi: 9,99 € da versare solo la prima volta. Per quanto riguarda i vantaggi, la seconda concede il 5G praticamente gratis a tutti ogni mese oltre ad una grande opportunità per la fibra ottica in casa. Chi sceglie Iliad anche lato domestico, potrà optare per uno sconto avendo a disposizione un’offerta offerta da 9,99 € al mese sul piano mobile.