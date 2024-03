Iliad affronta TIM e Vodafone con 2 offerte da 150 e 200 GIGA

Iliad ha continuato a mostrare nuove promo mobili con lo scopo di battere gli altri provider mobili in Italia. Oggi infatti si parla insistentemente di due offerte che stanno facendo corsa a sé nel mondo della telefonia mobile, con una che è stata ufficialmente prorogata e una nuova che si affianca a partire da questo mese, con scadenza prefissata per il prossimo 4 aprile.

Iliad distrugge la concorrenza a colpi di offerte strepitose: ecco la carica delle Flash

Già lo scorso mese gli utenti erano entrati in paranoia per sottoscrivere al più presto possibile l’offerta disponibile, ovvero la famosa Flash 200. Quella che ad oggi è una delle migliori proposte in assoluto nel mondo della telefonia mobile, è anche il cavallo di battaglia di Iliad che pertanto ha provveduto a prorogarla. Gli utenti, che avevano atteso la scadenza entro la fine del mese di febbraio, possono infatti ancora sottoscrivere questa straordinaria soluzione mobile. Questa volta però il gestore ha voluto dargli compagnia, promuovendo un’offerta che fa parte della stessa famiglia ma che si chiama Flash 150.

I contenuti di queste due soluzioni mobili sono molto simili tra loro ma differiscono così come i prezzi di vendita mensili. Chi credeva che la Flash 200 potesse scadere a fine mese, si sbagliava: Iliad ha rinnovato ancora per un po’ ed è ancora disponibile. L’offerta costa solo 9,99 € al mese per sempre a chi la sceglie ed offre a tutti minuti ed SMS senza limiti. Ci sono anche 200 giga in 5G per la navigazione sul web. Il costo di attivazione equivale a 9,99 € una tantum.

La seconda promo mobile si chiama Flash 150 ed è stata appena lanciata. La scadenza è fissata per il prossimo 4 aprile ed include al suo intero tutto. Si parte dai minuti senza limiti e dagli SMS senza limiti. Si termina con 150 giga in 4G per soli 7,99 € al mese per sempre.