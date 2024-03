L’attivazione dell’autenticazione a due fattori rappresenta una misura fondamentale per proteggere i propri account online da accessi non autorizzati e tentativi di hacking. Questa pratica, che viene sempre più incoraggiata da aziende come Apple per garantire la sicurezza dei propri utenti, aggiunge uno strato di protezione significativo rispetto alla tradizionale autenticazione basata solo su nome utente e password. L’autenticazione a due fattori richiede, infatti, oltre alle credenziali di accesso standard, anche un secondo fattore di verifica, solitamente un codice temporaneo inviato tramite un’applicazione dedicata o via SMS al dispositivo dell’utente.

Apple offre il supporto per l’autenticazione a due fattori su diversi dispositivi, tra cui iPhone, iPad, iPod Touch, MacBook, iMac e altri computer Apple dotati di macOS. Attivare questa funzionalità è relativamente semplice e può essere fatto direttamente dalle impostazioni del dispositivo o attraverso il sito web ufficiale dell’azienda di Cupertino.

Autenticazione a due fattori su dispositivi Apple

Se si utilizza un dispositivo Apple come iPhone, iPad o iPod Touch, è sufficiente aprire l’applicazione “Impostazioni“, accedere al proprio account toccando il proprio nome e quindi navigare fino alla sezione “Password e sicurezza“. Da qui, è possibile abilitare l’autenticazione a due fattori selezionando l’opzione corrispondente e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare il processo.

Analogamente, su MacBook, iMac e altri computer Apple, è possibile attivare l’autenticazione a due fattori facendo clic sul logo di Apple nell’angolo in alto a sinistra dello schermo, quindi accedendo alle “Impostazioni di sistema” e selezionando il proprio nome utente. Da qui, è possibile abilitare l’autenticazione a due fattori nella sezione “Password e sicurezza” tramite un semplice switch.

Per coloro che preferiscono gestire le proprie impostazioni Apple tramite il sito web, è altrettanto semplice attivare l’autenticazione a due fattori. Basta accedere al sito appleid.apple.com utilizzando le proprie credenziali di accesso e navigare fino alla sezione dedicata alla sicurezza dell’account. Da qui, è possibile abilitare l’autenticazione a due fattori seguendo le istruzioni fornite e confermando la propria identità tramite un codice di verifica inviato al dispositivo collegato.

L’attivazione dell’autenticazione a due fattori è una pratica essenziale per proteggere i propri account Apple (e non solo) e garantire la sicurezza dei propri dati personali e finanziari.