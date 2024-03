Nel cuore di un affascinante parco archeologico a Panama, in America Centrale, è stata recentemente rivelata una tomba datata 1.300 anni, ricolma di tesori che sembrano provenire direttamente da un set cinematografico di Indiana Jones. La scoperta avvincente è avvenuta nel parco archeologico di El Caño, situato nella provincia di Coclé, uno dei siti più rilevanti dell’America Centrale. Questo luogo straordinario è costituito da una necropoli e da un’area cerimoniale dedicata ai signori della cultura Coclé, particolarmente attivi tra il 700 e il 1.000 dopo Cristo.

I tesori di El Caño

La tomba, appartenuta a un membro dell’alta società vissuto tra il 750 e l’800 dopo Cristo, è emersa come parte di un ambizioso progetto di sviluppo del parco avviato nel 2022 e destinato a concludersi nel corso dell’anno in corso. Il Ministero della Cultura panamense ha sottolineato che oltre al valore economico dei reperti, questi tesori possiedono un “incalcolabile valore storico e culturale“. La tomba ha ottenuto riconoscimento come di straordinaria importanza, offrendo un’opportunità unica per esplorare il passato ricco di una cultura che fiorì tra il 1.200 avanti Cristo e il XVI secolo dopo Cristo.

All’interno della sepoltura, gli archeologi hanno rinvenuto un vero e proprio tesoro funerario, composto da gioielli preziosi, cinture di perle d’oro, corazze dorate e una varietà di manufatti di straordinaria abilità artigianale. Braccialetti, piastre pettorali d’oro, collane di perle, cinture adornate con placche sferiche d’oro e orecchini dalle forme antropomorfe e animali sono solo alcuni degli elementi straordinari scoperti nella tomba. Particolarmente affascinante è la presenza di cinque orecchini realizzati con denti di capodoglio ricoperti di prezioso metallo giallo.

Scavo in corso

Nonostante la ricchezza dei reperti già scoperti, gli studiosi rimangono aperti all’idea che ulteriori scavature nella tomba possano portare alla luce altre meraviglie artistiche e culturali, dimostrando così le straordinarie doti degli artigiani di quell’epoca. Questa scoperta affascinante ci offre un’occasione senza precedenti per immergerci nella storia e nell’arte di una civiltà antica, lasciandoci riflettere sull’eredità culturale che continua a sorprenderci e ispirarci nel presente.