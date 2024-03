Asus Zenbook 14 è un notebook di alta qualità, un prodotto che tutti gli utenti dovrebbero sicuramente avere a disposizione presso il proprio domicilio, in quanto rappresenta il giusto connubio tra specifiche tecniche di alto livello, ed un design sicuramente elegante.

Tutto parte dal monitor da 14 pollici, capace di raggiungere la risoluzione di 2,5K (WQXGA), seguito poi a ruota da un processore di discreta qualità, stiamo parlando di Intel Core i5 di dodicesima generazione, che viene completato dalla configurazione con 8GB di RAM e 512GB di memoria interna su SSD. Ciò che manca, a conti fatti, è forse una scheda grafica decente, poiché il prodotto integra Intel Iris XE, direttamente sulla scheda madre, non è quindi una GPU dedicata.

Asus Zenbook 14: un risparmio incredibile

Asus ZenBook 14 è un notebook che tanti avrebbero voluto acquistare nel corso degli ultimi anni, il suo prezzo di listino è sempre stato molto vicino ai 1000 euro, ad oggi infatti il consigliato è di 999 euro, fortunatamente Amazon pensa sempre a noi, mettendo a disposizione uno sconto speciale del 30%, così da poter arrivare a spendere solamente 699 euro. Andate subito su questo link per l’acquisto.

I punti di forza del prodotto sono indubbiamente molteplici, poiché a tutti gli effetti l’utente si ritrova a poter approfittare di una soluzione che non presenta il tastierino alfanumerico, ma gli ingegneri sono riusciti ad ovviare a questa piccola mancanza, andandolo ad “integrare” all’interno del touchpad in modo completamente digitale. Il sistema operativo è Windows 11 Home, la batteria integrata è da 75Wh, permette di raggiungere una discreta autonomia complessiva, ed oltretutto l’audio realizzato in collaborazione con Harman Kardon è l’ideale per raggiungere una qualità di riproduzione di livello decisamente superiore, anche della fascia di prezzo di posizionamento.